La Selección Argentina despidió a Lionel Messi: “Hasta el final de nuestros días”

A través de las redes sociales, La Albiceleste le dedicó una sentida publicación al astro luego de que anuncie su paso al costado.

El mundo del fútbol está completamente revolucionado como consecuencia de la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Es que, este lunes, el inagotable fenómeno de 39 años de edad compartió su determinación de no seguir representando al combinado nacional, mediante una carta que conmovió a todos.

Inmediatamente y, como no podía ser de otra manera, el mundo del fútbol y el planeta en general se hicieron eco de esta decisión de quien seguirá vistiendo los colores de Inter Miami, en la Major League Soccer de Estados Unidos. Compañeros, rivales, entidades y todo tipo de personalidades reaccionaron frente a esta novedad.

En medio de ese panorama, por intermedio de sus redes sociales oficiales, la propia Selección Argentina despidió al campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lo hizo a través de una publicación realmente emocionante que grafica a la perfección lo que logró La Pulga.

“Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, expresó la Selección Argentina, poco más de un mes después de aquel partido frente a España que generó una profunda tristeza en Messi, quien posteriormente sufrió la pérdida de su padre. Dichas palabras fueron acompañadas por una imagen del crack levantando la Copa del Mundo.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Así anunció Messi su retiro de la Selección Argentina

A través de una publicación en sus redes sociales, la Pulga compartió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

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Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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La publicación de Lionel Messi. (Foto: Instagram)

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