D´Onofrio: “Es momento de decirle a Tapia las cosas con las que no estamos de acuerdo”

Hace años que River está alejado de la AFA. Desde la época de Rodolfo D´Onofrio que el Millonario plantea su disconformidad con la conducción de la casa madre del fútbol argentino. Con Jorge Brito la situación no fue diferente y, desde que Stefano Di Carlo es el máximo mandatario del club de Núñez, ya hubo algunos reclamos públicos.

A raíz de esta situación Rodolfo D´Onofrio dialogó con Radio Rivadavia y fue contundente: “Lo que hay que hacer en este momento es decirle al presidente de la AFA las cosas que no estamos de acuerdo, las cosas que nos parecen mal. Eso es lo que tienen que hacer los clubes: tener el coraje, no tener miedo. Porque esto es lo mismo que cuando… te la voy a contar”.

Además, agregó: “También a mí me tocó, junto con otros dirigentes, votar la elección de Blatter. Estaba Blatter y el príncipe. Fue justo en la época del FIFA-Gate. Yo viví cada cosa… Yo me fui a dormir una noche en… en Suiza, que fui por primera vez, y cuando me desperté… Había ido a comer con un montón de dirigentes. Cuando me desperté, ocho o nueve de los que habían cenado conmigo estaban presos”.

“Y ese día había que votar a la mañana siguiente por Blatter o no, y nosotros votamos por el príncipe. Y claro, ¿qué pasó en la Argentina? Tenían miedo: ‘Uh, ahora no vamos a ganar más, vamos… no nos clasificamos más’. Porque siempre está el miedo en la Argentina y en el mundo. ¿Y qué ocurrió? Que Blatter renunció“, sumó D´Onofrio.

Tranquilidad para los hinchas de River

Al ser consultado por su relación con Tapia afirmó: “Teníamos razón en no votar por Blatter. Teníamos razón. Entonces, hay cosas que uno de alguna manera tiene que mantener, como dijo muy bien el presidente, la dignidad. Y la dignidad es… Y les digo a todos los hinchas de River: muchachos, en los cuatro años que nosotros no lo votamos a Tapia, ganamos todos los campeonatos que ganamos“.

Rodolfo D´Onofrio fue presidente de River entre 2013 y 2021. (Foto: Getty).

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¿D´Onofrio presidente de AFA?

“Te lo contesto, porque vale también para cuando me preguntan ‘Che, ¿este técnico habría que echarlo?’. Yo digo: “No, no, no, no, la gente no se echa”. La gente, si uno quiere, hay que darle el tiempo suficiente, y si el presidente de la AFA en determinado momento hay una elección, ahí se verá. Yo no… Yo lo único que quiero es que al fútbol argentino le vaya bien“, completó el ex presidente de River.

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