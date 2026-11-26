En octubre de 2026, Gabriel Rodríguez dejó su cargo como director del fútbol formativo de River Plate. Como consecuencia de ello, el conjunto Millonario no demoró en poner manos a la obra con la intención de conseguir un reemplazante acorde lo más rápido posible. Y lo cierto es que ya hay varios nombres propios apuntados.
Según pudo confirmar BOLAVIP, uno de los principales candidatos para transformarse en la cabeza de las divisiones inferiores de la institución del barrio porteño de Núñez es Fernando “Bocha” Batista, que viene de cerrar su período como entrenador de la Selección de Costa Rica luego de una serie de malos resultados.
Batista, de 56 años de edad, no es el único apuntado por la directiva de River, pero sí cuenta con posibilidades concretas de hacerse con el cargo. No es un detalle menor que, previo a su paso por Costa Rica, también comandó al seleccionado absoluto de Venezuela, donde dejó una mejor imagen pese a no clasificar al Mundial.
Anteriormente, el hermano de “Checho” Batista acumuló una interesante experiencia en el aspecto formativo, dirigiendo a los diversos seleccionados juveniles de Argentina y también a los combinados juveniles de Armenia, donde inició su camino como entrenador. allá por 2018, precisamente antes de recalar en La Albiceleste.
Bajo esa órbita, Batista cuenta con dos títulos dirigiendo a Argentina. El primero tuvo que ver con el oro en los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Perú, allá por el año 2019. Poco tiempo después, también se alzó con el primer puesto, pero en el marco del Torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia, en el año 2020.
Batista en su paso por Venezuela. (Foto: Getty)
Batista se encuentra sin trabajo desde septiembre de este año, cuando se marchó de Costa Rica por los mencionados malos resultados, los cuales incluyeron cinco derrotas al cabo de seis compromisos de carácter oficial, dejando al combinado Tico muy mal posicionado en la Liga de Naciones de la CONCACAF, generando muchas críticas en el país centroamericano.
La carrera de Batista como DT
- 2018 – Selección Armenia Sub-18
- 2018 – Selección Armenia Sub-19
- 2018/2021 – Selección Argentina Sub-20
- 2018/2021 – Selección Argentina Sub-23
- 2018/2021 – Selección Argentina Olímpica
- 2021/2023 – Selección Venezuela Sub-23
- 2023/2025 – Selección Venezuela
- 2026 – Selección Costa Rica
DATOS CLAVE
- Fernando “Bocha” Batista es candidato para dirigir el fútbol formativo de River Plate.
- En octubre de 2026, Gabriel Rodríguez dejó el cargo de director formativo en River.
- Batista dejó Costa Rica en septiembre tras sumar cinco derrotas en seis partidos oficiales.