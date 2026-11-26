El historial de Nazareno Arasa es uno que preocupa al conjunto millonario en la antesala del duelo de cuartos de final ante la Gloria.

La designación de los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura no dejó para nada conforme a River Plate. Nazareno Arasa será el árbitro principal del choque contra Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, un colegiado que trae consigo polémicas dirigiendo a la Gloria.

El recuerdo de Arasa que provoca una nueva guardia alta en River no involucra al Millonario, sino que se remonta a un partido entre Instituto y Argentinos Juniors en 2025. El 14 de septiembre de ese año, por la fecha 8 del Torneo Clausura, la Gloria se impuso por 2-0 ante el Bicho en Alta Córdoba. Ambos goles del conjunto local llegaron desde el punto penal y las dos sanciones máximas de Arasa dejaron mucho que debatir.

En primera instancia, Arasa señaló el punto penal tras un supuesto agarrón en el área durante un córner. Lo cierto es que todos se estaban sujetando, en una de esas jugadas en las que, si se cobrara penal, habría que sancionarlo en cada pelota parada. En el segundo tiempo, sancionó otro penal, nuevamente por un supuesto tirón de camiseta, esta vez de Francisco Álvarez.

Además, expulsó al defensor central de Argentinos Juniors, que interesa en River, por doble amarilla. Al ver la repetición, quedó en evidencia el error de Arasa: no era Álvarez quien estaba agarrando a Luca Klimowicz, sino que el delantero de la Gloria sujetaba al defensor del Bicho.

Nazareno Arasa dirigiendo en cancha de River.

“Gracias por los penales”

Al término del encuentro en Alta Córdoba, una particular situación entre los hinchas locales y el árbitro terminó de dejar en evidencia el desastre arbitral de aquella tarde. “Gracias por los penales”, le gritó un hincha a Arasa cuando este se retiraba del Estadio Monumental Presidente Perón.

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Pasó más de un año desde aquel partido, pero el recuerdo aún siembra dudas y temores en Núñez de cara al cruce de cuartos de final del Torneo Clausura, en el que el Millonario se juega su supervivencia en el certamen y la posibilidad de ingresar a la Copa Libertadores 2027.

Terna arbitral para Instituto vs. River

Árbitro principal: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

En síntesis

Nazareno Arasa será el árbitro principal del partido entre Instituto y River Plate .

será el árbitro principal del partido entre . En 2025, Arasa sancionó dos penales polémicos en favor de Instituto contra Argentinos Juniors.

Lucas Novelli estará a cargo del VAR y Laura Fortunato será su asistente.