Vojvoda explicó por qué Marcos Rojo no jugó en el debut de Racing: “Tuvo un retraso”

El flamante director técnico de la Academia contó el motivo y reveló detalles del defensor de 36 años en el vestuario.

Este viernes por la noche, Racing venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, gracias a los goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la ausencia de Marcos Rojo en la formación inicial, pero Juan Pablo Vojvoda rompió el silencio al respecto.

Cabe recordar que en los últimos días, el defensor viajó a Estados Unidos para estar presente en la final de la Copa del Mundo 2026, ya que fue invitado por la FIFA y la organización por haber sido parte de la Selección Argentina en el pasado. Luego de regresar al país, el entrenador lo envió al banco de suplentes en el estreno oficial de la Academia.

Marcos Rojo, defensor de Racing Club. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa protocolar al término del partido, Vojvoda fue consultado por Marcos Rojo. “No es que trae sus consecuencias, pero tuvo un retraso“, explicó en primera instancia el entrenador de Racing sobre la ausencia del zaguero central. “Y había chicos que estaban preparados“, agregó pocos segundos más tarde.

Lejos de esquivar la pregunta rápidamente, el director técnico redobló la apuesta y contó pormenores. “Lo tomó muy bien, lo veo comprometido a Marcos“, manifestó sobre cómo repercutió internamente su decisión. “Es como un líder que va a ayudar e imponer su liderazgo dentro de la cancha“, añadió inmediatamente después Juan Pablo.

Luego de alentar a la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo, Marcos Rojo perdió la titularidad y Vojvoda decidió que el pibe Escudero sea desde la partida ante Gimnasia… ¿Qué te parece?



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Por otro lado, el entrenador se encargó de revelar el trasfondo del viaje a Estados Unidos. “Tuvo una invitación para asistir a la final de la Copa del Mundo“, confesó el experimentado delante del micrófono y las cámaras. “Yo lo hablé, es un orgullo para todos que nuestra Selección esté ahí“, sostuvo en forma de elogio para el combinado nacional.

Antes de cerrar su discurso, enalteció la carrera de Marcos Rojo. “Él es un jugador que ha jugado Mundiales y yo no me sentía en la capacidad de decirle ‘no vayas’“, dio a conocer Vojvoda sin titubear. Prácticamente de inmediato, sumó: “Hay que ser abierto a eso, él lo comprendió. ‘Vas en calidad de invitado, disfrutralo’, le dije“.

"NO ES QUE TRAE SUS CONSECUENCIAS, PERO TUVO UN RETRASO Y HABÍA CHICOS QUE ESTABAN PREPARADOS" 🎙️



Vojvoda le bajó el precio a las especulaciones tras la ausencia de Marcos Rojo contra Gimnasia.



El defensor viajó al Mundial 2026 para ver a la Selección y no llegó a tiempo a una… pic.twitter.com/RwWoCzpwWB — Diario Olé (@DiarioOle) July 25, 2026