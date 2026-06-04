El problema legal que impide que Racing contrate un DT para reemplazar a Gustavo Costas

A Racing se le complica para poder encontrar al sucesor de Gustavo Costas, y ahora el presidente debe resolver el conflicto.

El domingo 24 de mayo, Diego Milito confirmó públicamente que Gustavo Costas dejaba de ser el entrenador de Racing luego de que llegaran a un acuerdo verbal porque el ciclo ya no daba para más y necesitaban un cambio de aire.

A partir de allí, los directivos racinguistas comenzaron a reunirse con diferentes entrenadores para que lo reemplazaran a partir del segundo semestre. El desfile de nombres comenzó a circular por Avellaneda, pero ninguno terminó de convencer al 100%.

Cuando todo parecía que Nicolás Diez iba a ser el sucesor de Costas, una reunión entre Milito y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, impidió que el ex asistente técnico de Sebastián Becaccece se visitiera de celeste y blanco. Pero ahora, hay un conflicto legal al que accedió BOLAVIP, el cual impide que Racing sume un estratega.

Gustavo Costas durante su paso por Racing. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Desde el entorno del entrenador campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Conmebol, en 2024 y 2025, respectivamente, sostienen que la dirigencia académica no envió el telegrama de despido, por lo que legalmente continúa en su cargo. Eso sí, están negociando la suma de dinero que le abonarán porque su vínculo culminaba en diciembre de 2028. Las partes deberán resolver hasta qué período y cuánto se le pagará por su salida antes de término. Si bien el DT no exigirá la totalidad del convenio, sí pretenderá cobrar una parte. Hasta que esto no se defina, la Acadé no podrá anunciar a un nuevo estratega.

Los tres candidatos a reemplazar a Gustavo Costas

Después de que se cayera la posibilidad de sumar a Nicolás Diez, quien tomó un buen impulso en la carrera por ser el nuevo entrenador de Racing es Juan Pablo Vojvoda, que fue ofrecido por su representante Christian Bragarnik. Eso sí, hay otros dos candidatos con chances.

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Martín Anselmi ahora se suma al listado, y es quien mayor consenso genera dentro de la Secretaría Técnica. Es analizado por Diego Milito, que todavía no termina de convencerse y quien tomará la decisión final. También siguen analizando a Hernán Crespo, que volvió a subirse al ring.

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