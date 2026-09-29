Juan Pablo Vojvoda habló de su salida de Racing tras la eliminación con Boca: “Sigo lastimado y golpeado”

Este lunes se confirmó que Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing. Luego de lo que fue la durísima eliminación de la Copa Argentina tras perder 3-2 contra Boca, cuando iba ganando 2-0 a falta de 18 minutos, la dirigencia que encabeza Diego Milito decidió interrumpirle el contrato después de apenas 90 días en el cargo.

Juan Pablo Vojvoda, ex entrenador de Racing. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que apenas dirigió 13 partidos al frente del plantel profesional de la Academia. De hecho, el saldo que dejaron dichos encuentros fue de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas. En ese sentido, este martes por la mañana rompió el silencio en una entrevista exclusiva con DSports Radio y habló por primera vez desde que fue destituido.

Lo cierto es que el director técnico fue contundente. “Fue una decisión del club y la acepté, yo sigo lastimado y golpeado por la derrota“, sentenció Vojvoda en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el ex entrenador del elenco de Avellaneda reconoció: “Todavía le estoy dando vuelta a los tres cabezazos en el área, y soy uno de los responsables de eso“.

Juan Pablo Vojvoda, ex entrenador de Racing. (Getty Images)

Inmediatamente después el cordobés se refirió al clásico en sí. “El golpe de Boca, de este partido, fue muy duro“, reveló sin titubear al decirlo. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta. “Ir ganando 2-0. Y después faltaban 10 segundos para los penales… y después los penales podía pasar cualquier cosa“, manifestó el oriundo de General Baldissera.

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Por otro lado, Vojvoda hizo hincapié en la estrategia que preparó para enfrentar al Xeneize por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. “Habíamos planteado un plan de juego que se siguió durante todo el primer tiempo y hasta la mitad del segundo tiempo hasta que empezaron a llegar los goles de Boca“, dio a conocer ante el micrófono.

Juan Pablo Vojvoda, ex entrenador de Racing.

Por último pero no menos importante, agregó: “En el partido ante Huracán, vi un vestuario golpeado y le expresé mi respaldo a los jugadores, porque sentía que podíamos revertir nuestro presente“. Sin embargo, antes de cerrar su discurso, culminó: “No tenía problemas en hablar post derrota ante Boca, a pesar de que estábamos dolidos“.