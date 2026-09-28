Boca y River podrán llevar visitantes a Córdoba por el Torneo Clausura: los detalles

Para la recta final de la fase regular, los gigantes del fútbol argentino podrán contar con sus hinchas en partidos clave fuera de casa.

Restan solo 6 fechas en la etapa regular del Torneo Clausura 2026 y los equipos pelean por los pasajes para los Playoffs. Boca Juniors y River Plate se encuentran en zona de clasificación, pero deben seguir sumando en esta recta final para asegurar su presencia en octavos de final.

En este contexto, y de cara a la reanudación del certamen en medio de la Fecha FIFA, BOLAVIP pudo saber que tanto el Xeneize como el Millonario podrán llevar a sus hinchas en sus próximos partidos en Córdoba.

Por la Fecha 12, Boca visitará el viernes 9 de octubre a Instituto, líder de la Zona A. La Gloria jugará este compromiso en el Estadio Mario Alberto Kempes para poder albergar a hinchas xeneizes, aunque aún no se conoce la cantidad de entradas que tendrán a disposición.

River, por su parte, podrá llevar visitantes en la Fecha 13 cuando visite a Belgrano en el mismo escenario. El Millonario contará con 11.500 localidades que arrancarán en los 110 mil pesos para el duelo que se disputará en el fin de semana del 18 de octubre, con día y horario a confirmar.

Belgrano y River volverán a jugar en el Kempes tras la final del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty)

También será un partido clave y un duelo directo para los dirigidos por Leonardo Ponzio, que se encuentran en la 8° posición y solo la diferencia de gol los aleja del siguiente lugar. El Pirata, en cambio, acumula 3 unidades más que los de Núñez, por lo que serán puntos cruciales para ambos.

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Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

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