La foto inédita que compartió Merentiel tras el título de liga: “Siempre Boca”

Tras conquistar el título de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol, Miguel Merentiel dejó en claro que su vínculo con Boca Juniors viene de mucho antes.

Desde el gol agónico de Enner Valencia para conquistar el título número 75 en la historia de Boca Juniors, hubo tiempo para todo en el plantel xeneize. Tiempo de celebrar, de emocionarse, de acordarse de River durante los festejos y hasta de bañar a Arruabarrena en plena conferencia.

Entre tantas cosas, también hubo momentos para mirar atrás y repasar el largo recorrido de cada una de las figuras del equipo de La Ribera. Miguel Merentiel no fue la excepción y compartió una imagen inédita de su juventud, en la que los colores azul y oro ya estaban presentes en su vida. Además, dedicó unas sentidas palabras al club al que llegó a préstamo en 2023.

“Quién le iba a decir a ese pibe que algún día iba a lograr algo así. Siempre Boca“, el delantero uruguayo escribió en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se ve a un Merentiel adolescente vistiendo una campera de Boca.

La historia que publicó Merentiel.

Los números de Merentiel en Boca

Partícipe en 14 encuentros del Xeneize en el Torneo Clausura 2026, Merentiel anotó cinco goles en 887 minutos, según datos de Transfermarkt. En el duelo decisivo contra Defensa y Justicia (donde el oriundo de Paysandú tiene un pasado), Merentiel anotó un golazo tras eludir a Borgogno, pero fue anulado por un fuera de juego milimétrico que requirió un trazado fino y preciso del VAR.

De haber sido convalidado, no habría sido el primer gol clave de Merentiel para Boca, pero tampoco el último. En total, este año Merentiel lleva disputados 46 partidos, en los que marcó 15 goles y dio tres asistencias.

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Con cuatro títulos en juego hasta fin de año, en La Boca esperan que La Bestia tenga un par de goles guardados bajo la manga. Desde su llegada al Xeneize, Merentiel convirtió 65 goles, incluidos tantos clave en copas internacionales, Superclásicos y duelos contra los otros grandes.

En síntesis