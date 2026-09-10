La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026

La tecnología pronosticó hasta los goleadores del partido correspondiente a la fecha 9 del campeonato doméstico.

Este viernes por la noche, Boca recibe a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará en La Bombonera y será fundamental para la tabla de posiciones de cara a la recta final. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Cabe recordar que el Ferroviario no está haciendo un buen campeonato, marchando penúltimo en la Zona . Por su parte, el Xeneize viene de vencer por la mínima diferencia Sao Paulo en la Copa Sudamericana y pondrá suplentes pensando en la revancha.

El pronóstico de la IA en Boca vs. Central Córdoba

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “La presencia de nombres con poco rodaje juntos restará automatismos al circuito de juego de Boca. Sin embargo, la calidad individual en el tridente ofensivo tiene peso propio suficiente para desequilibrar ante una defensa frágil”.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente: “Victoria del Xeneize por 1 a 0“. No conforme con eso, redobló la apuesta y anticipó quién marcará el único gol del partido: “Enner Valencia, que será la referencia fija para finalizar las jugadas de centro o los desbordes“.

Por último pero no menos importante, hizo una pequeña conclusión: “Boca probablemente intente marcar la diferencia rápido en la primera parte para dosificar energías y administrar la tenencia del balón sin exponerse físicamente”.

La posible formación de Boca

El Xeneize podría formar con Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marcos Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia, Ángel Romero o Alan Velasco.