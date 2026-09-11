Así está la llave de 8avos de final del Clausura tras el triunfo de Boca en el inicio de la fecha 9

A falta de seis fechas y el resto de esta jornada, los cruces de playoffs empiezan a tomar forma.

Este viernes 11 de septiembre comenzó la fecha 9 del Torneo Clausura con tres partidos que tuvieron vital importancia para las tablas de posiciones de ambas zonas y la anual. En el primer turno, Vélez y Newell’s empataron 1 a 1 en Rosario, al que luego siguió el triunfo por 2 a 0 de Defensa sobre Gimnasia de Mendoza en Florencio Varela.

En lo que fue el tercer y último partido, un Boca completamente alternativo se cargó por 3 a 1 a Central Córdoba en La Bombonera. Con este encuentro a su favor, el equipo del Vasco Arruabarrena se acomodó en la anual y en la Zona A, asegurándose quedar en la zona de clasificación independientemente de cualquier otro resultado.

De hecho, tras la culminación de los partidos de este viernes, Boca quedó ubicado en el quinto lugar de su zona, Vélez y Newell’s se mantuvieron en sus lugares y Defensa escaló por encima de Gimnasia. A falta de seis fechas enteras y lo que resta de esta jornada, así quedarían los cruces de playoffs a hasta la fecha.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Vélez Sarsfield – Independiente Rivadavia (8°B)

(4°B) Atlético Tucumán – Boca Juniors (5°A)

(2°B) Sarmiento – Newell’s (7°A)

(3°A) Gimnasia (M) – Tigre (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Independiente (8°A)

(4°A) Instituto – Belgrano (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – Rosario Central (7°B)

(3°B) Gimnasia (LP) – Unión (6°A)

Las tablas del Clausura

El fixture de la fecha 9