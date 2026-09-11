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Torneo Clausura

Así está la llave de 8avos de final del Clausura tras el triunfo de Boca en el inicio de la fecha 9

A falta de seis fechas y el resto de esta jornada, los cruces de playoffs empiezan a tomar forma.

Así está la llave de 8avos de final del Clausura tras el triunfo de Boca
© GettyAsí está la llave de 8avos de final del Clausura tras el triunfo de Boca

Este viernes 11 de septiembre comenzó la fecha 9 del Torneo Clausura con tres partidos que tuvieron vital importancia para las tablas de posiciones de ambas zonas y la anual. En el primer turno, Vélez y Newell’s empataron 1 a 1 en Rosario, al que luego siguió el triunfo por 2 a 0 de Defensa sobre Gimnasia de Mendoza en Florencio Varela.

En lo que fue el tercer y último partido, un Boca completamente alternativo se cargó por 3 a 1 a Central Córdoba en La Bombonera. Con este encuentro a su favor, el equipo del Vasco Arruabarrena se acomodó en la anual y en la Zona A, asegurándose quedar en la zona de clasificación independientemente de cualquier otro resultado.

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De hecho, tras la culminación de los partidos de este viernes, Boca quedó ubicado en el quinto lugar de su zona, Vélez y Newell’s se mantuvieron en sus lugares y Defensa escaló por encima de Gimnasia. A falta de seis fechas enteras y lo que resta de esta jornada, así quedarían los cruces de playoffs a hasta la fecha.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Vélez Sarsfield – Independiente Rivadavia (8°B)
(4°B) Atlético Tucumán – Boca Juniors (5°A)

(2°B) Sarmiento – Newell’s (7°A)
(3°A) Gimnasia (M) – Tigre (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Independiente (8°A)
(4°A) Instituto – Belgrano (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – Rosario Central (7°B)
(3°B) Gimnasia (LP) – Unión (6°A)

Las tablas del Clausura

El fixture de la fecha 9

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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