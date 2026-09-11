Por qué no ataja Álvaro Montero en Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura

El golero colombiano no estará presente en el duelo entre el Xeneize y el Ferroviario.

Un Boca totalmente alternativo enfrenta a Central Córdoba este viernes por la fecha 9 del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena está enfocado en el duelo del próximo martes ante Sao Paulo, donde define el pase a semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que pondrá suplentes ante el Ferroviario esta noche en La Bombonera.

Incluso si el Vasco decidía utilizar al equipo titular, un jugador puntual no iba a ser parte del 11 debido a que no se encuentra en el país por cuestiones personales. Este futbolista es Álvaro Montero.

El arquero, de buen presente y que viene de ser figura ante Sao Paulo, no fue convocado ante Central Córdoba y se encuentra en su Colombia natal.

Montero no juega esta noche vs. Central Córdoba

Después de haber sido determinante en la victoria de Boca por 1 a 0 ante Sao Paulo, Álvaro Montero viajó en avión directamente hacia Colombia. Rodolfo Arruabarrena le dio permiso al arquero para salir del país debido a la muerte de su abuela en las últimas horas.

“Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación“, declaró el director técnico del Xeneize en conferencia de prensa luego del triunfo en La Bombonera.

El Xeneize le dio licencia para que pueda estar con su familia en estos días complicados. Se estima que en las próximas horas volverá al país para sumarse a los entrenamientos de cara al partido ante Sao Paulo del próximo martes.

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Las alineaciones de Boca y Central Córdoba

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marcos Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Alan Velasco; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Los números de Montero en Boca

Desde su llegada a Boca, el colombiano lleva 14 partidos atajados, en los que le convirtieron 12 goles y mantuvo cinco vallas invictas.