Las alineaciones de Estudiantes y Gimnasia en el clásico de La Plata por el Torneo Clausura 2026

Este sábado por la tarde, Estudiantes recibe a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en UNO, comienza a las 16:45 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
Las posibles formaciones de Estudiantes y Gimnasia
Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso; Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Correa; Guido Carrillo o Lucas Alario o Adolfo Gaich.
Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Mateo Seoane o Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi.
Los árbitros del partido
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta