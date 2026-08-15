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Torneo Clausura

Las alineaciones de Estudiantes y Gimnasia en el clásico de La Plata por el Torneo Clausura 2026

En UNO, el Pincha recibe al Lobo en una nuevo edición del clásico de La Plata que es clave para la tabla de posiciones.

Estudiantes - Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026.
Estudiantes - Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026.

Este sábado por la tarde, Estudiantes recibe a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en UNO, comienza a las 16:45 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las posibles formaciones de Estudiantes y Gimnasia

Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso; Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Correa; Guido Carrillo o Lucas Alario o Adolfo Gaich.

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Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Mateo Seoane o Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi.

Los árbitros del partido

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
  • Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Diego Verlotta

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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