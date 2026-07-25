Las alineaciones de River y Barracas Central para el partido de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

El Millonario y el Guapo se ven las caras frente a frente en el Monumental. Así formarán los equipos.

Luego de la eliminación en 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi, River jugará su segundo partido oficial de este semestre en el estreno del Torneo Clausura en el Monumental. El partido será ante Barracas Central, desde las 19:15 de este sábado y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa.

Tanto Ariel Broggi -reemplaza a Eduardo Coudet por una suspensión de dos partidos- como Damián Ayude no definieron sus formaciones iniciales, aunque se estiman dos formaciones probables por lo ensayado en los entrenamientos.

Las posibles formaciones de River y Barracas Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera o Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Ariel Broggi (Eduardo Coudet suspendido).

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Ariel Broggi, el DT de River hoy

El cuerpo arbitral completo para River vs. Barracas Central

Para este compromiso en el Monumental, Nazareno Arasa no estará solo, sino que contará con un equipo arbitral experimentado en las bandas y en la cabina tecnológica para garantizar el correcto desarrollo de las acciones.

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Las autoridades designadas por la Liga Profesional son las siguientes: