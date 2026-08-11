Pese a la tragedia que sufre Colombia, el presidente de Santa Fe quería jugar contra River el miércoles

Producto del terremoto que dejó más de 160 víctimas fatales en Colombia, la Conmebol suspendió el duelo entre el León y el Millonario.

El pueblo colombiano sufrió una de las peores tragedias naturales de las últimas décadas. Un sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, con epicentro en Chocó, golpeó duramente a casi toda la región. Hasta el momento se registraron más de 160 muertos y todavía quedan miles de desaparecidos. Conmebol, con muy buen tino, decidió postergar los encuentros de competiciones internacionales de esta semana a disputarse en territorio colombiano.

El partido entre Santa Fe y River fue uno de los suspendidos. El León iba a recibir al Millonario el próximo miércoles desde las 21.30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo se iba a desarrollar en el Campín de Bogotá, una de las ciudades que prácticamente no se vio afectada por el sismo.

Más allá de no haber daños materiales, en Colombia se viven jornadas de máxima angustia en todo el país, tanto en las ciudades más afectadas como en las menos. En medio de este contexto era inviable pensar en jugar un partido de fútbol y la decisión de la Conmebol fue la más acertada. Quien pareciera no comprender la gravedad de la situación fue Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

Méndez quería jugar el partido

En diálogo con el stream de La Página Millonaria, Méndez afirmó: “Nosotros siempre estábamos atentos a que Conmebol se pronunciara. No nos han informado cuándo se juega el partido, creo que se correrá todo para la próxima semana. El partido se podría haber jugado el miércoles. El estadio no sufrió ninguna alteración y el aeropuerto no se vio afectado. El partido se puede jugar en Bogotá cuando CONMEBOL disponga. No hay motivos para pensar que el partido se juegue fuera de Colombia“.

El comunicado de Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

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En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:



Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU)

Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente.

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