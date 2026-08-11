Brillante exposición de Di Carlo: en su conferencia, dio un paso al frente como presidente de River

El mandamás de River dejó una cátedra en sus declaraciones de este martes. Sabe que su comisión directiva y el club en sí se juega mucho estos días.

Brillante exposición del presidente de River. Se sentó, habló media hora, explicó todo… Creo que hoy, el joven Stefano Di Carlo dio un paso para acercase al hincha y al socio de River. Fue su primera gran conferencia de prensa como mandamás del club de Núñez.

Puntos a favor de sus frases: hizo autocrítica, reconoció que lo del container fue un error, también bancó a Coudet en un momento áspero.

Puntos en contra de sus frases: yo no le hubiese dado el pase a Juanfer Quintero. Todo bien que es un héroe de Madrid, pero River ya tuvo la gentileza de dejarlo irse a China, a Colombia cuando tenía problemas personales… Yo creo que Juanfer se tuvo que quedar en River esta vez.

Y tampoco creo que River haya hecho un mercado de pases para tres años. El famoso libro de pases “3 en 1”, por la cantidad de refuerzos. Ahora, pregunto: Acuña, Otamendi, Correa, Borré… ¿Están para tres años más? La verdad que yo no lo sé.

River se juega todo estos días, esta comisión directiva también. Son días claves para todos.