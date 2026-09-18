Diego Martínez advirtió a River antes del duelo con Huracán: “Espacios para aprovechar”

El entrenador estuvo en el último triunfo del Globo en el Monumental y también lo enfrentó con Boca en 2024.

Este sábado por la tarde, Huracán visita a River por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido determinante para la lucha por los playoffs y también por clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027. En ese sentido, Diego Martínez palpitó la previa del encuentro que se jugará en el Estadio Monumental, repleto de hinchas.

Cabe recordar que dirigió a Boca en 2024, por lo que existe una rivalidad extra entre el director técnico y el Millonario. Por otro lado, vale destacar que el entrenador estuvo en el último triunfo en Núñez, victoria que fue por 2-1 en el compromiso correspondiente a la Copa de la Liga 2023. En medio de este contexto, rompió el silencio…

Diego Martínez, director técnico de Huracán. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa, fue contundente. “Los partidos en los que aparecen espacios para aprovechar, por nuestras características los podemos explotar más“, manifestó de cara al partido contra River de este sábado. Inmediatamente después, agregó: “Deberíamos intentar ante cada planteo, imponernos y ser superiores“.

Pocos segundos más tarde, el director técnico expresó: “River viene en buen estado de forma, obteniendo resultados y trabaja muy bien el juego interno“. Sin embargo, lejos de quitarle responsabilidad a Huracán, Martínez sentenció: “También deja espacios, nosotros trataremos de aprovecharlos con ataques organizados y transiciones“.

Diego Martínez, director técnico de Huracán.

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A su vez, no ignoró las críticas a su proceso. “El hincha tiene la facultad de manifestarse y está bien. Siempre quieren ganar“, aseguró sobre la exigencia de los fanáticos. “Nosotros también y tenemos que saber además trabajar en todos los contextos, los futbolistas y nosotros como cuerpo técnico también, para conseguirlo“, sostuvo el entrenador.

Eso sí, hizo una importante aclaración. “No nos sentimos en deuda. Queremos disfrutar como hacemos en el día a día y darle alegrías a la gente“, deslizó Diego Martínez ante el micrófono. Por último, también sumó: “Es un club que se disfruta muchísimo cada jornada. Queremos superarnos y tratamos de ser mejores todo el tiempo“.

Diego Martínez, director técnico de Huracán.