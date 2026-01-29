Es tendencia:
Maher Carrizo aclaró por qué no se dio su pase a River: “Yo nunca cerré las puertas”

El Millonario negoció por el delantero de Vélez, pero los de Marcelo Gallardo terminaron inclinándose por otras opciones.

Por Agustín Vetere

Maher Carrizo, futbolista de Vélez.
© GettyMaher Carrizo, futbolista de Vélez.

La novela de Maher Carrizo fue una de las más activas en el mercado de pases del fútbol argentino. El jugador de Vélez Sarsfield aún puede salir del equipo en este período, pero su prioridad está en pasar al exterior. Así, el interés de River se desplomó a pesar de las arduas negociaciones.

Marcelo Gallardo buscó al jugador de la Sub 20, pero la operación no prosperó. En su lugar, el MIllonario abrochó la incorporación de Kendry Páez, aunque puede haber más refuerzos en los próximos días.

Mientras equipos europeos intentan llevarse a Carrizo, el futbolista sumó minutos el martes en la victoria del Fortín ante Talleres en el marco de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El delantero ingresó en el inicio del complemento, cuando Vélez dio vuelta el resultado.

Tras el encuentro, Carrizo dialogó en zona mixta con TyC Sports y aclaró los sucesos del mercado de pases: “Yo nunca cerré las puertas de ningún club, siempre dejo las puertas abiertas”.

“Hablé con mi repre. Ya no me daban los días; yo nunca le dije que no a River, nunca cerré las puertas de ningún club. Fue difícil porque tenía que pensar. Yo tengo muchas ganas de irme afuera”, se extendió en su explicación, resaltando que su interés siempre fue dar el salto a Europa.

Ajax se mete en la pelea por Maher Carrizo

Midtjylland, el combinado danés, lleva negociaciones desde hace algunos días con la dirigencia de Vélez por el pase de Maher Carrizo. Según pudo saber BOLAVIP, ahora el gigante de la Eredivisie está tras los pasos del delantero en este mercado.

El reproche de Juan Sebastián Verón sobre el pasillo de Boca a Estudiantes: “Raro”

Datos clave

  • Maher Carrizo prioriza ser transferido al exterior pese al interés previo de River Plate.
  • El club Ajax compite con Midtjylland por el fichaje del delantero de Vélez Sarsfield.
  • River Plate incorporó a Kendry Páez tras no prosperar la operación por el juvenil.
