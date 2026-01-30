El club europeo que espera un guiño de la FIFA para realizarle una oferta a Boca por Exequiel Zeballos

Boca tiene en Exequiel Zeballos a su figura ofensiva más fuerte. Junto con Agustín Marchesín, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y Leandro Paredes, el Changuito es parte de la columna vertebral inamovible del equipo xeneize y ha logrado sobreponerse a las adversidades de manera definitiva para volver a su gran nivel futbolístico.

Como siempre sucede con los rendimientos sobresalientes en el fútbol argentino, Zeballos empezó a captar interés en equipos europeos en el mercado de pases. En este caso, el club que volvió a pretender al Chango es el Napoli.

El gigante del sur italiano lo quiso en mercados anteriores, pero nunca oficializó el interés con una oferta concreta. En este caso, de momento es un nuevo sondeo de parte de los Gli Azzurri, pero esta vez se debe a que Napoli no puede incorporar futbolistas en la actualidad.

Es que el equipo dirigido por Antonio Conte se encuentra restringido por FIFA debido a las reglas del Fair Play Financiero. Hasta que el ente máximo del fútbol mundial no levante su condición, Napoli solo puede adquirir caras nuevas mediante cesiones, y Boca no está dispuesto de enviar a préstamo a Zeballos.

Diario Olé informó que los napolitanos pretenden realizar una oferta jugosa una vez que FIFA se los permita, pero que igualmente no dejaría satisfecho a Boca, debido a que no estaría cerca de los 20 millones que el Chango tiene en su cláusula de rescisión.

De momento, la situación se mantiene en stand by: Boca estará atento a la propuesta que podría llegar desde Nápoles, pero las negociaciones no llegarían a buen puerto. El Chango Zeballos quiere quedarse en Brandsen 805 y ya hay charlas informales para renovar su contrato, que vence en diciembre de este año.

El operativo blindaje por Zeballos: charlas sí, firma no

Vale recordar que el contrato de Zeballos tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026, una situación que en Boca se impone como prioridad máxima a resolver. Por ello, en el club no quieren saber nada con una salida y ya pusieron en marcha la misión de renovar el vínculo de su figura cuanto antes. La intención es hacerlo por varias temporadas y aplicar una mejora salarial.

Bajo ese contexto, la pregunta del millón surge sola: ¿En qué estado se encuentran las negociaciones? Por el momento, simplemente se reduce a una etapa de charlas informales. Es cierto que existe diálogo y predisposición entre las partes, pero todavía no hay nada formal ni ofertas por escrito.

De todas formas, considerando que el Chango no pasa desapercibido en el mercado (se especuló también con un sondeo de Flamengo), es probable que la dirigencia intente acelerar a fondo para transformar esas conversaciones en un acuerdo sellado, asegurándose el blindaje del ‘7’ en La Ribera.

Los números de Zeballos en Boca

El nacido en Santiago del Estero debutó en la Primera de Boca en 2020 y desde entonces tuvo altibajos, tanto en lo que respecta a la regularidad como también al rendimiento. Cabe destacar que las lesiones aparecieron en momentos importantes y eso le impidió jugar con continuidad.

Así y todo, en 2025 fue el jugador más determinante de Boca. El Changuito demostró su calidad y estar a la altura, siendo una pieza importante para el equipo de Miguel Ángel Russo primero y de Claudio Úbeda después. Desde su estreno en Primera División, Zeballos lleva jugados 129 partidos en los que marcó 16 goles y brindó 13 asistencias.

