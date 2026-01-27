La joya de River que se despidió a los 17 años y jugará en el Inter de Milán

Los ojos están puestos en ella desde hace rato. Llegó a River a los 13 años, se probó y nadie dudó en que debía quedarse. Había empezado a jugar al fútbol cuando tenía 9 años en San Francisco, en un torneo femenino intercountries, en la zona de Pilar. Fue ganando espacio gol a gol hasta hoy que dio el salto: Annika Paz es jugadora del Inter Woman con apenas 17 años.

“Nunca pensé que iba a ser tan pronto tener que escribir estas líneas”, posteó hace apenas unos días, cuando ya la noticia de su salida era un hecho, pero aún no se terminaba de oficializar su destino. El equipo italiano la presentó este martes a través de sus redes sociales y el sueño se cristalizó.

Annika Paz posando con la camiseta de River, club del que es hincha. Foto Adidas.

“Estoy muy contenta, es una oportunidad muy grande para mí y para toda mi familia, venir a un club tan grande como el Inter. Es un desafío muy grande; estar lejos de mi familia me va a ayudar mucho a madurar y perseguir mis sueños, que es jugar en Europa y en un grande como Inter”, dijo la delantera que firmó hasta el 30 de junio de 2027.

En su primera entrevista como jugadora del Inter Women, le consultaron sobre el histórico vínculo del club con los jugadores del equipo masculino: “Muchos jugadores pasaron por acá, Lautaro (Martínez), (Javier) Zanetti, hay un vínculo muy fuerte y es un orgullo para mí ser la primera en el fútbol femenino. Poder empezar este camino en el femenino es algo muy lindo y me genera muchas ganas”.

Aunque será la primera jugadora argentina en ponerse la camiseta del neroazzurro, no es la primera en jugar en el fútbol italiano: en el 2022, la delantera de Racing Rocío Bueno estuvo a préstamo en el Sassuolo. Sí es cierto que no es una liga que suela llevarse al talento local, por lo que el pase de Annika abre una gran puerta para que otras jugadoras puedan ser observadas por los clubes italianos.

Publicidad

Publicidad

La Serie A

El torneo italiano de fútbol femenino está en plena competencia. Con 11 fechas jugadas, Inter se ubica en la segunda colocación con 21 puntos, detrás de la Roma, que tiene 28, y por encima de la Juventus, que sumó 20. En total son 12 equipos, entre los que además se encuentran la Fiorentina, Parma, Milan, Lazio, Società Sportiva Dilettantistica Napoli Femminile, Sassuolo, Como, Genoa y Ternana.

La fecha 12 se jugará el primer fin de semana de febrero y el Inter deberá enfrentarse al Ternana, último en la tabla.

El salto de Annika

Desde que llegó a River, su nombre empezó a sonar fuerte, no solo en Núñez, sino también en Ezeiza. Porque rápidamente en la Selección se dieron cuenta de la joya que tenían en la Banda y por eso empezaron a convocarla primero a las Juveniles y luego Germán Portanova hizo lo propio con la Mayor.

Publicidad

Publicidad

Su primera citación fue en junio de 2023, cuando tenía 15 años, para ser sparring del plantel que se preparaba para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. En marzo del 2024, integró la Sub-17 que disputó el Sudamericano de Paraguay y, meses después, fue al Sudamericano Sub-20 en Ecuador, en el que Argentina se clasificó al Mundial después de 12 años.

Annika Paz y su primer gol con la Selección Mayor. Foto AFA.

En medio de ese crecimiento de Paz sumando experiencia, River le dio la chance en Primera, y en diciembre del 2024 convirtió su primer gol, a Belgrano, para la victoria 1-0. No solo dio sus primeros pasos en la cancha; el club (y la marca que lo viste) también la eligió para ser su imagen en la presentación de las nuevas camisetas y su rostro apareció en casas de deportes y cartelería por todo el país.

Publicidad

Publicidad

Ya en el 2025, quien le dio la chance de avanzar un poco más fue el DT de la Selección: Portanova la convocó para la Selección Mayor y ella ya marcó la diferencia. Siendo la jugadora más joven de la delegación (todavía tenía 16, ya que los cumplió recién el 16 de noviembre), en su primer partido con Argentina le convirtió a Uruguay por la Liga de Naciones clasificatoria al Mundial 2027.

Ese gol, a 13 minutos de ingresar al campo, le dio un empate agónico al equipo nacional, que igualó 2-2 en el Estadio Centenario de Montevideo. Una presentación a la altura de las expectativas.

Ahora, Paz está convocada para disputar el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se jugará en Paraguay. Argentina debutará el 7 de febrero ante Ecuador. Y Annika, a sus 17 años, tendrá la chance de seguir creciendo: en la Selección y ahora en Europa.

Publicidad