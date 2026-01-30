A qué hora juegan Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa y las posibles formaciones

Independiente y Vélez se enfrentan este sábado, desde las 19.45 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Rojo va en búsqueda de su primera victoria del año, mientras que el Fortín aspira a continuar con puntaje ideal. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo, con Germán Delfino a cargo del VAR, y la transmisión está a cargo de TNT Sports Premium.

Independiente acumula dos empates consecutivos y todavía no pudo despegar en la tabla. En el debut igualó 1-1 ante Estudiantes de La Plata como local y en la fecha pasada repitió resultado en Rosario, de donde se fue con un sabor amargo luego de que Newell’s le quitara los tres puntos del bolsillo sobre el final. Con esos resultados, el Rojo marcha décimo en la Zona A.

En medio de ese arranque irregular, el mercado de pases dejó novedades recientes. El club cerró la incorporación del lateral derecho colombiano Santiago Arias, mientras que Franco Paredes fue cedido a préstamo a Argentinos Juniors.

Por el otro lado, Vélez llega en alza. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto venció 1-0 a Instituto en Córdoba y luego protagonizó una remontada por 2-1 ante Talleres en Liniers. Con puntaje ideal, comparte la cima con Lanús.

Sin embargo, el Fortín cuenta con una baja sensible en su visita a Avellaneda: Maher Carrizo no dice presente debido a que se encuentra a un paso de ser transferido al Ajax. La dirigencia de Vélez alcanzó un principio de acuerdo con el club neerlandés por una operación cercana a los 7 millones de euros por el 50% del pase del extremo. Otro que tampoco juega es Braian Romero, como consecuencia de una lesión muscular.

La posible formación de Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

La probable alineación de Vélez vs. Independiente por el Torneo Apertura

Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Dilan Godoy.

La terna arbitral de Independiente vs. Vélez

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

Así está la tabla de posiciones del Apertura

