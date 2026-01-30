Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

A qué hora juegan Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa y las posibles formaciones

Por la tercera fecha del Apertura, el Rojo busca su primera victoria del año, mientras que el Fortín aspira a seguir con puntaje ideal.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Independiente y Vélez se miden en Avellaneda.
© @ignaciomalcorra/Prensa VélezIndependiente y Vélez se miden en Avellaneda.

Independiente y Vélez se enfrentan este sábado, desde las 19.45 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Rojo va en búsqueda de su primera victoria del año, mientras que el Fortín aspira a continuar con puntaje ideal. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo, con Germán Delfino a cargo del VAR, y la transmisión está a cargo de TNT Sports Premium.

Independiente acumula dos empates consecutivos y todavía no pudo despegar en la tabla. En el debut igualó 1-1 ante Estudiantes de La Plata como local y en la fecha pasada repitió resultado en Rosario, de donde se fue con un sabor amargo luego de que Newell’s le quitara los tres puntos del bolsillo sobre el final. Con esos resultados, el Rojo marcha décimo en la Zona A.

En medio de ese arranque irregular, el mercado de pases dejó novedades recientes. El club cerró la incorporación del lateral derecho colombiano Santiago Arias, mientras que Franco Paredes fue cedido a préstamo a Argentinos Juniors.

Por el otro lado, Vélez llega en alza. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto venció 1-0 a Instituto en Córdoba y luego protagonizó una remontada por 2-1 ante Talleres en Liniers. Con puntaje ideal, comparte la cima con Lanús.

Sin embargo, el Fortín cuenta con una baja sensible en su visita a Avellaneda: Maher Carrizo no dice presente debido a que se encuentra a un paso de ser transferido al Ajax. La dirigencia de Vélez alcanzó un principio de acuerdo con el club neerlandés por una operación cercana a los 7 millones de euros por el 50% del pase del extremo. Otro que tampoco juega es Braian Romero, como consecuencia de una lesión muscular.

La posible formación de Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Publicidad

La probable alineación de Vélez vs. Independiente por el Torneo Apertura

Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Dilan Godoy.

La terna arbitral de Independiente vs. Vélez

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Lucas Pardo

Así está la tabla de posiciones del Apertura

Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Tomás Ángel fue ofrecido a Independiente
Fútbol Argentino

Tomás Ángel fue ofrecido a Independiente

Newell's rescató un empate sobre el final ante Independiente
Fútbol Argentino

Newell's rescató un empate sobre el final ante Independiente

Cerró el mercado de pases del fútbol argentino: todas las transferencias de última hora
Fútbol Argentino

Cerró el mercado de pases del fútbol argentino: todas las transferencias de última hora

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo