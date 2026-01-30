River hoy: la llegada de Kendry Páez y la formación para visitar a Rosario Central

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 30 de enero, a días de enfrentar a Rosario Central por la tercera jornada de la Zona B del Torneo Apertura. El once que pondría Marcelo Gallardo desde el inicio, los tres jugadores que se recuperaron de sus lesiones, la llegada de Kendry Páez al país y la renovación de contrato de una de las joyas de Inferiores.

Gallardo recupera tres jugadores para visitar a Rosario Central

Para visitar a Central, Marcelo Gallardo espera poder recuperar a Franco Armani, quien se perdió parte de la pretemporada por un desgarro en su gemelo derecho y luego sufrió una molestia importante en su talón derecho, lo cual le impidió jugar contra Gimnasia. El Pulpo habría superado dicha dolencia y sería de la partida el próximo domingo ante Central, cuando River lo visite desde las 21.30 horas por la tercera fecha del Apertura.

Franco Armani. (Foto: Getty).

No solamente Franco Armani será tenido en cuenta ante Rosario Central tras recuperarse de su lesión, también lo serán Ezequiel Centurión y Fabricio Bustos. El arquero, que regresó desde Independiente Rivadavia de Mendoza en el último mercado de pases había llegado lesionado, mientras que el lateral derecho había sufrido una lesión muscular.

La formación de River vs. Rosario Central

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el once de River para visitar a Rosario Central el próximo domingo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Juanfer Quintero, la gran figura de River. (Foto: Getty).

Kendry Páez llegó a Argentina

En una negociación relámpago, River cerró la llegada de Kendry Páez. El ecuatoriano de 18 años no había logrado establecerse en Racing de Estrasburgo y Chelsea decidió cederlo a préstamo al Millonario sin cargo ni opción de compra por los próximos 18 meses, aunque con la posibilidad de repescarlo cada seis.

Kendry Páez arribó a Buenos Aires este viernes por la mañana y partió rumbo a la revisión médica. Una vez finalizada la misma, el ecuatoriano se dirigirá al Estadio Monumental y, tras reunirse con Stefano Di Carlo firmará su contrato con el club de Núñez. Se estima que viajará con la delegación de River rumbo a Rosario para ver el duelo ante Rosario Central en uno de los palcos del Gigante de Arroyito.

Kendry Páez. (Foto: Getty).

Juan Cruz Meza extendió su contrato con River

A lo largo de las últimas horas, la apuesta volvió a ser muy fuerte: Juan Cruz Meza, de 17 años, renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, pero BOLAVIP pudo confirmar que dentro del acuerdo se estableció un ítem muy llamativo.

River blindó a Juan Cruz Meza. (Foto: Prensa River).

Debido a que el futbolista aún es menor de edad, llegaron a un entendimiento para que, una vez que cumpla los 18 años, el vínculo se prolongará de forma automática por tres temporadas más. No obstante, se mejoró su cláusula de rescisión.

El futbolista estuvo acompañado del Presidente Di Carlo y también por Mariano Barnao, Gerente de Fútbol, con quienes mantuvo una charla sobre los valores del Club. Y después de estar blindado en 30 millones, el importe de su cláusula se elevó a 100 millones de euros.

