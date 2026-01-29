El reproche de Juan Sebastián Verón sobre el pasillo de Boca a Estudiantes: “Raro”

Entre la tensión por el reciente pase de Santiago Ascacibar y los 90 minutos de fútbol en el Estadio UNO, Boca tuvo que hacerle un pasillo a Estudiantes antes del pitazo inicial. Los jugadores del Xeneize se dividieron en dos filas para darle la bienvenida al último campeón del fútbol argentino.

Fue el primer reconocimiento de este tipo desde el recordado y polémico episodio de los propios jugadores del Pincha con los de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En este caso, los futbolistas del equipo de la Ribera esperaron de frente a sus colegas, aunque solo Agustín Marchesín eligió acompañar el momento con aplausos.

Juan Sebastián Verón no dejó pasar la oportunidad para subir el video a su cuenta oficial de Instagram e ironizar sobre lo sucedido. “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? ¿Tampoco a pedir que cumplan con el reglamento? Raro“, soltó el presidente del equipo platense.

La publicación de la Brujita estuvo lejos de ser un dardo para el Xeneize, sino que fue apuntando contra Pablo Toviggino, quien obligó al Pincha a “cumplir con el reglamento” luego de la proclamación a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025.

¿Por qué Boca le hizo un pasillo de honor a Estudiantes?

De acuerdo al reglamento de la Liga Profesional, indica que se debe realizar un “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” en el primer partido en condición de local del equipo homenajeado.

Es por eso que los jugadores de Independiente ingresaron normalmente al campo de juego en la fecha 1, pero los de Boca tuvieron que formarse para agasajar a los colegas del León.

