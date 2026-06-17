Mientras la Selección ilusiona al país en el Mundial, se vive un mercado de pases frenético en el fútbol argentino

Un breve repaso del mercado de los cinco grandes del fútbol argentino en plena Copa del Mundo. Las negociaciones que tienen en curso Boca, River, Racing, San Lorenzo e Independiente.

Mientras vivimos la fiebre mundialista, en Argentina los teléfonos de los dirigentes no paran de sonar. Así está el panorama en los clubes más grandes.

River Plate

Hubo un verdadero cimbronazo de última hora en River con una lista de entre 11 y 15 jugadores borrados que no irán a la pretemporada, además de otros cuatro futbolistas declarados negociables.

Por otro lado, el Millonario continúa moviéndose para incorporar refuerzos mientras aguarda por ofertas para hacer caja. En la estructura interna, sumaron al español Pablo Longoria para el área de scouting.

Boca Juniors

Circuló que Boca hizo una oferta a Independiente Rivadavia ofreciendo jugadores a cambio, pero a mí me lo desmienten. La “Lepra” mendocina no quiere futbolistas, exige dinero en efectivo o el pago de la cláusula de salida, fijada entre 6 y 7 millones de dólares.

En paralelo, hay un principio de acuerdo por la rescisión de Edinson Cavani, quien se irá de Boca luego de una charla con el Vasco Arruabarrena.

Publicidad

Racing Club

Racing presentó una oferta a Argentinos Juniors de 2.000.000 de dólares más el pase de Agustín García Basso a cambio del delantero Tomás Molina.

Hay que recordar que el club de La Paternal está inhibido y necesita dinero de forma urgente. Además, el lateral izquierdo César Ibáñez podría ser el reemplazante de Gabi Rojas, ya que interesa el jugador de Huracán.

San Lorenzo

Hubo una importante reunión en Buenos Aires con Andrés Fassi, presidente de Talleres. Tras este encuentro, Nicolás Tripichio podría continuar su carrera en el equipo cordobés, mientras que Juan Sebastián Sforza iría a préstamo a la “T” por seis meses. Además, San Lorenzo sumó a Guillermo Franco a la secretaría técnica.

Publicidad

Independiente

Independiente quiere fichar al defensor Romaña, uno de los objetivos de Boca. Sin embargo, en apenas 15 días el jugador estará habilitado para firmar un precontrato como agente libre con cualquier club, y hay varios equipos al acecho, incluido San Lorenzo.

El enigmático del día

Para cerrar esta columna, les dejo una perlita que hace ruido. Un técnico argentino muy ganador, que ya dirigió en un equipo grande de nuestro país con mucho éxito, levantó el teléfono para llamar a un jugador que actualmente está “colgado” en otro club grande.

El DT le ofreció llevarlo a Europa como trampolín para su carrera, dejándole una frase contundente: “¿Qué vas a hacer? ¿Querés seguir cobrando el sueldo sentado en el banco o querés reinventar tu carrera?”. En unos días les revelaré los nombres de los protagonistas.