La Selección Argentina continúa preparándose a la espera de lo que va a ser el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania. Y se espera una enorme concurrencia de público, aún mayor a la que tuvimos contra Austria. A partir de este viernes va a estar realmente poblado, con argentinos que se quedaron toda la semana y otros tantos que van a llegar sobre la hora.

Día de pruebas para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico tras el cumpleaños de Lionel Messi. Al parecer, la idea es implementar la rotación. Vamos a ver apellidos de los que, hasta acá, no veníamos observando. Sin embargo, el que parece que no quiere entregar el lugar es Dibu Martínez, que va a estar desde el arranque ante Jordania.

La posible formación y la situación de Messi

¿El resto? Gonzalo Montiel en el lateral derecho, una zaga compuesta por Nicolás Otamendi y Marcos Senesi y un Nicolás Tagliafico que necesita minutos. Después, vamos a una mitad de la cancha con Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nico Paz y Giuliano Simeone. Y luego viene una duda con respecto al número 9.

Sucede que Lautaro Martínez no quiere regalar el lugar porque necesita el gol. Y también pasa que Julián Alvarez necesita minutos y que el Flaco López seguramente va a tener la posibilidad de jugar. El director técnico dijo, en la última conferencia de prensa, que tiene la intención de darles posibilidades a todos.

Lo que sí, descansaría Messi, ingresando desde el banco de los suplentes. Esta es una información que empezamos a trabajar en la jornada de hoy, pero que claramente puede cambiar, sobre todo porque el capitán argentino tiene charlas privadas con el entrenador. Recordemos que La Pulga busca el récord de cantidad de partidos consecutivos en Mundiales anotando.

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Habrá que esperar para ver qué pasa con Messi. (Foto: Getty)

Mercado de pases de River y Boca

Después, con respecto al mercado de pases del fútbol argentino, hoy fue una jornada con bastante movimiento, tanto en River Plate como en Boca Juniors. Por ejemplo, hay que destacar que para mañana está prevista la rescisión del contrato de Maxi Meza del Millonario. Esto está pensado y apalabrado con Independiente, con un contrato por 18 meses.

Paralelamente, hubo ofertas por Maximiliano Salas e Ian Subiabre. La primera de Athletico Paranaense mediante un préstamo con opción de compra que no convenció a River y la segunda del Midtjylland de Dinamarca por 4 millones de dólares por la totalidad de la ficha, la cual tampoco llegó a buen puerto. Por ahora, ambos siguen.

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Por otra parte, algo que fue adelante hace un buen tiempo y se confirmó en las últimas horas: Boca anunció la llegada de manera definitiva del lateral derecho uruguayo Leandro Lozano, proveniente de Argentinos Juniors. Va a firmar un contrato hasta diciembre de 2030, con un desembolso de dinero por parte del Xeneize de 3 millones de dólares netos por el 100% de la ficha.

Hay más de Boca. Hoy salió en Uruguay una situación que hablaba de un precontrato con Rodrigo Aguirre, delantero de Tigres de México. A mí me lo descartan desde las entrañas del club de La Ribera. Y, en cuanto a movimientos, no hay avances por Sebastián Villa ni por Gerónimo Rulli. A su vez, Álvaro Montero sigue siendo una posibilidad.

Lozano, nuevo refuerzo de Boca. (Foto: Prensa Argentinos)

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Mercado de pases de Racing e Independiente

Hablamos de cuestiones que fueron adelantos nuestros y después se confirmaron: Ulises Ortegoza refuerza a Racing Club por 1.500.000 de dólares por el 100% de la ficha del volante de Talleres de Córdoba. Firma un contrato por tres años y medio. A su vez, se espera una respuesta de Cruzeiro por Lautaro Díaz, delantero que supo jugar en el ascenso de nuestro país.

Por el lado del Rojo, lo dicho: contrato arreglado con Meza. Esperan que la próxima semana se resuelva lo de Esequiel Barco, comprando la mitad de la ficha por algo más de 4.000.000 de dólares. Al jugador le queda un año de contrato en Rusia y su equipo sabe que, si no lo vende ahora y el chico no quiere renovar, en un año lo pierde.

San Lorenzo busca director técnico

Por último, llega el turno de San Lorenzo de Almagro. Día de entrenadores. Reunión por la mañana con Ramón Díaz, quien es considerado caro, pero se podría hacer un esfuerzo. Y, por estas horas, se está llevando a cabo una videollamada con Eduardo Berizzo, que también estuvo cerca de dirigir a Talleres.

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El enigmático del mercado

Me voy con un enigmático. Hay un equipo importante de su país, el cual pertenece a CONMEBOL, que está cerca de quedarse con un futbolista. Las pistas son: es zurdo, juega en un equipo grande y ya vistió la camiseta de otro club grande de la República Argentina.

Este equipo está negociando de manera avanzada con el futbolista, y, si hay acuerdo en lo económico, va a avanzar con el club en una cesión con opción de compra.