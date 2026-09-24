El colegiado dejó la actividad en este 2026, estuvo en Primera por más de una década y tuvo que dejar por cuestiones de salud.

A sus 47 años, Ariel Penel dejó el arbitraje profesional. Su último partido había sido en mayo de 2026 en un duelo entre San martín de Tucumán y Atlanta por la Primera Nacional. El colegiado, que pasó más de 10 años en la elite del fútbol argentino dijo adiós, pero no por elección propia, sino porque la salud le dio un aviso.

En diálogo con TyC Sports, Ariel Penel afirmó: “Estuve 29 días internado, de los cuales 23 o 24 estuve con fiebre alta. Fueron de lo más sencillo a lo más grave. Determinaron que es una enfermedad autoinmune que se generó, en mi caso pudo haber sido emocional“.

La charla con Beligoy

Penel reveló la conversación que tuvo con Federico Beligoy una vez que tomó la decisión de dejar el arbitraje: “Le dije: ‘No me guardé nada, entregué el 100% cada vez que me tocó hacerlo’, tanto en partidos como en entrenamientos, con mis errores y aciertos. Quiero quedarme con eso“.

Ariel Penel. (Foto: Getty).

Una carrera destacada

Ariel Penel se inició en el arbitraje en 2008, pasó por diversas categorías de Ascenso y para 2014 se estableció en Primera División. Fueron más de 370 partidos dirigidos en total, lo que lo convierte en uno de los colegiados más reconocidos de los últimos tiempos.

DATOS CLAVE

Ariel Penel se retiró del arbitraje profesional a los 47 años por salud.

se retiró del arbitraje profesional a los 47 años por salud. Ariel Penel permaneció 29 días internado a causa de una enfermedad autoinmune.

permaneció 29 días internado a causa de una enfermedad autoinmune. Ariel Penel dirigió más de 370 partidos tras debutar en Primera División en 2014.