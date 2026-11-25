Todo lo que el hincha de Independiente tiene que saber este miércoles 25 de noviembre de 2026: las lesiones de Chimy Ávila y Santiago Arias, el análisis de Jadson Viera sobre el cruce ante Vélez y el panorama electoral del club.

Confirmadas las dos bajas para visitar a Vélez

Independiente ya tiene la confirmación de que no podrá contar con Chimy Ávila ni con Santiago Arias para el cruce de cuartos de final ante Vélez. El delantero se lesionó la pierna izquierda a la altura del sóleo durante la entrada en calor frente a Argentinos Juniors, mientras que el defensor colombiano padeció un desgarro en el isquiotibial de la misma pierna tras salir reemplazado en el complemento.

Con Ávila afuera, Jadson Viera deberá definir si mantiene a Felipe Tempone como centrodelantero o si sorprende con Iván Morales desde el arranque. En el lateral, Leonardo Godoy aparece como el reemplazante natural de Arias, en un plantel que vuelve a mostrar poco recambio en ese sector de la cancha.

Josías Palais se perfila para mantenerse en el once titular tras su buen rendimiento en La Paternal, donde asistió a Maximiliano Meza. El partido ante Vélez se jugaría el sábado por la noche, después de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

Jadson Viera palpitó el cruce ante el Fortín

El entrenador uruguayo analizó a Vélez como un equipo que “juega muy bien” y “mucho más vertical” que Argentinos Juniors, al señalar que ataca entre líneas y presiona todo el tiempo. Viera remarcó que Independiente llega golpeado de local pero que el equipo tiene mejor rendimiento como visitante, condición clave de cara a unos playoffs que jugará en su totalidad fuera de Avellaneda.

Sobre el buen presente de Maximiliano Meza, contó que desde su llegada le pidió que fuera “el Meza que yo conozco” y valoró su aporte en ataque, en el balón parado y en el gol. También se refirió a Rodrigo Rey, a quien le bajó el pulgar como titular en el arco, aunque remarcó que hablaron abiertamente y que el capitán “sigue tirando para adelante como loco”.

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Consultado por la presión del momento electoral, Viera explicó que prefiere que “las críticas” le caigan a él y no a los jugadores, y cerró con una definición clara: “Quiero dejar a Independiente en lo más alto”. Su contrato vence a fin de año y su continuidad dependerá de la nueva Comisión Directiva que surja de los comicios.

Cinco listas y el regreso de los Moyano a la carrera electoral

Quedaron definidas las cinco listas que competirán por la presidencia de Independiente el domingo 13 de diciembre, en una elección sin representantes del oficialismo de Néstor Grindetti. Los candidatos son Luciano Nakis, Gastón Gaudio, Enrique Sacco, Daniel González y Adrián Héctor Simón.

La aparición de Agrupación Independiente, con Daniel González a la cabeza y el acompañamiento de Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti como vices, generó revuelo por representar a la gestión que condujo el club hasta 2022 con Hugo Moyano como figura central. González reivindicó aquellas dos gestiones y remarcó el rol de Moyano en el ascenso del club desde la B.

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El dirigente defendió además la experiencia del espacio en gestión pública y privada como argumento de cara a la contienda, pese a haberse presentado más tarde que el resto de las listas. Nakis, por su parte, sumó a Daniel Bertoni y cuenta con el respaldo del Kun Agüero, mientras que Puro Sentimiento Rojo se incorporó al espacio de Sacco.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente?

Independiente vuelve a jugar el fin de semana cuando visita a Vélez por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El día y horario aún no se confirmó, pero sería el sábado 28 a las 19 horas.

Los últimos 5 partidos de Independiente

Fecha Partido Competencia 21/11 Argentinos Juniors 1-2 Independiente Liga Profesional 06/11 Independiente 2-1 Deportivo Riestra Liga Profesional 02/11 Defensa y Justicia 1-1 Independiente Liga Profesional 25/10 Independiente 0-1 Boca Juniors Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional

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