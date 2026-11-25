El piloto argentino de Alpine igualó su mejor resultado desde que está en la Máxima y fue destacado.

Alpine se lució en el Gran Premio de Las Vegas 2026 y Franco Colapinto tuvo mucho que ver en ello. El piloto argentino igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 (6°) y quedó justo por detrás de su compañero –Pierre Gasly– para obtener un total de 18 puntos entre los dos.

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Esta situación no pasó desapercibida y el pilarense fue destacado por la F1 en los Power Rankings. Puntualmente, los jueces encargados de esta sección le dieron un puntaje de 8 sobre 10 y lo colocaron como el 7° piloto con mejor rendimiento en la carrera disputada en Estados Unidos.

Valoración de Colapinto en los Power Rankings de Las Vegas (Foto: F1)

“Tras una serie de carreras complicadas, el fin de semana en Las Vegas fue justo lo que Franco Colapinto necesitaba. En la clasificación, el argentino siguió a su compañero de equipo, Gasly, a la Q3, y a pesar de las dificultades con un juego de neumáticos blandos usados ​​en el primer stint, finalmente logró terminar sexto, de nuevo justo detrás de su compañero. Este resultado también supuso la primera vez que el equipo sumaba puntos desde el Gran Premio de Italia a principios de septiembre”, dijeron los expertos sobre Colapinto.

Por su parte, Max Verstappen fue el líder de los Power Rankings de Las Vegas con un puntaje de 10, mientras que sus escoltas fueron Pierre Gasly y Carlos Sainz, ambos con una valoración de 8.8.

El Top 10 lo completaron Lando Norris (8.6), Oscar Piastri (8.6), Kimi Antonelli (8.2), Franco Colapinto (8.0), Isack Hadjar (7.4), Lewis Hamilton (7.2) y Nico Hülkenberg (7.2).

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Tabla de los Power Rankings de la temporada 2026

Top 10 de los Power Rankings 2026 (Foto: F1)

¿Qué son los Power Rankings de la F1?

Un panel de cinco jueces evalúa a cada piloto después de cada Gran Premio y los califica sobre 10 según su desempeño durante el fin de semana. Las puntuaciones de los expertos se promedian para producir una puntuación de carrera y estas se suman a lo largo de la temporada en una tabla de clasificación general.