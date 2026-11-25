En La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura, Boca recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza para definir al último clasificado a los cuartos de final, instancia en la que ya espera Gimnasia de La Plata tras eliminar el pasado lunes a Newell’s como local.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena viene de ser campeón de la Copa Sudamericana y para este encuentro el entrenador pondrá todo lo mejor que tiene a disposición, con un equipo similar al que venció 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla.

Independiente Rivadavia, por su parte, llega con un andar irregular, debido a que solamente pudo ganar en dos de sus últimas ocho presentaciones. Además, para este partido pierde a una de sus figuras, como lo es José Florentín, ya que fue expulsado en la igualdad ante Gimnasia en el clásico.

Qué pasa si Boca e Independiente Rivadavia empatan por los octavos de final del Torneo Clausura

Si los octavos de final del Torneo Clausura finalizan en empate al término de los 90 minutos habrá alargue. Se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. En caso de permanecer la igualdad, todo se definirá desde los doce pasos: habrá definición por penales.

Las formaciones del partido