Pepe Chatruc reveló un tenso encuentro con Rafael Di Zeo tras su gol a Boca: “Me quisieron dar una lección”

El exmediocampista recordó lo que desató su provocador festejo en el 2-2 entre Boca y San Lorenzo en 2002.

Aunque la principal característica de José Chatruc no era el gol, Pepe acumuló goles importantes en los principales escenarios del fútbol argentino. Un festejo ante Boca Juniors en un clásico con San Lorenzo de 2002 lo llevó a un tenso momento con Rafael Di Zeo pocos días después.

Fue empate por 2-2 en la Bombonera y, a segundos del pitazo inicial, a Chatruc se le dio la oportunidad de anotar el primer tanto de la tarde. Sin embargo, un excedido festejo desató su posterior encuentro con el líder de La 12.

“Arranca el partido. El Beto Acosta mete dos caños, me queda la pelota, hago el gol. Había visto el día anterior a Batistuta haciendo así (gesto de silencio) en Fiorentina. Me quedó en el inconsciente. Hago el gol y hago así a la tribuna de Boca”, recordó Chatruc en Vestuario Stream sobre su seña con ambos dedos índice a la platea local.

Desde su festejo hasta la finalización del partido, una imponente silbatina bajó contra el volante con cada intervención suya en el partido. Pero el momento de mayor tensión llegaría días después en Cocodrilo, clásico local nocturno de la Ciudad de Buenos Aires.

“A la semana se va un amigo de despedida a Cocodrilo. Yo no conocía. Había ido a la despedida del Polaco Bastía y después a la de un amigo mío que se iba a vivir a Costa Rica. Empezamos a bailar, tomamos algo y un morocho grandote me dijo ‘el Rafa quiere hablar con vos’. No entendía, le dije que después iba”, compartió Chatruc.

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Y todo escaló: “A la tercera le digo ‘decile a Rafa que me chup… la pij…”. En mi ignorancia, yo no sabía que estaba siempre La 12 al fondo. De repente viene un gigante y me dice ‘el Rafa te espera allá’. En el fondo había un trono y estaba sentado con dos señoritas”.

El tenso cruce entre Di Zeo y Chatruc

"Tuve un encontronazo con Di Zeo"



La anécdota de José Chatruc con el líder de La 12, tras hacerle un gol a Boca y festejarlo con un gesto polémico.https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/6rWDHcDifx — Corta (@somoscorta) September 22, 2026

“Iba entrando y mi amigo llorisqueaba ‘no lo maten’. Yo por dentro pensaba que no me iban a matar, era un jugador conocido, ‘muero y salgo en los diarios’. Entré confiado, medio entonado”, recordó sobre aquella caminata hacia el lugar de Di Zeo.

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“Despeja todo y me dice ‘sentate acá’. Mano a mano. Sentí que no iba a pasar nada. Me empieza a cuestionar por qué había festejado así. En un momento me indulta, me perdona. Y me dijo ‘podés ir, pero decile a Saja que le vamos a quemar la casa’. Entendí como que me quisieron dar una lección, pero nunca sentí peligro real”, remató el exvolante.

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