“Borja es el nueve que necesita Boca, es el próximo Batistuta”

En las últimas horas, el fútbol argentino está inmerso en una nueva polémica tras las inesperadas declaraciones de Miguel Borja, donde no descartó ponerse la camiseta de Boca en el futuro inmediato. Mientras transita sus últimos días como jugador de River, el colombiano dejó abierta la puerta y sorprendió al ambiente. Ahora el protagonista que opinó al respecto fue Rafael Di Zeo.

El líder la barrabrava del Xeneize fue una voz autorizada más que se refirió a una eventual llegada del Colibrí al club de la ribera. Lejos de rechazar la oportunidad por todavía pertenecer y haber jugado los últimos años en la vereda opuesta, el histórico referente de la tribuna manifestó cuál es su postura. Además, se dio el lujo de revelar una anécdota que refleja su pensamiento sobre el ‘9’.

Lo cierto es que en una entrevista telefónica con el canal de streaming Carnaval, Rafa no titubeó al hacer referencia al goleador que se va libre del Millonario en apenas unos días. “Yo ya lo hubiera comprado a Borja. Es el 9 que necesita Boca. Sería el próximo Batistuta“, sentenció Di Zeo ni bien escuchó la pregunta sobre si estaba abierto a la posibilidad de que el colombiano arribe al club.

Miguel Borja, en su etapa en River ante Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Esta frase tan contundente dejó boquiabiertos a todos por la tremenda comparación que hizo con el mítico atacante que marcó un antes y un después en el fútbol argentino y representó la azul y oro en 1990-1991. “Lo dejaron ir ellos, lo echaron, problema de ellos. No es el que pibe se fue“, añadió segundos más tarde el reconocido líder de la segunda bandeja de La Bombonera.

Incluso, hasta se tomó unos segundos para revelar una anécdota. “Hace un tiempo atrás, mirando un partido donde jugaba Borja para la Selección de Colombia, yo dije ‘ese es el 9 que tiene que comprar Boca’“, sostuvo en primera instancia. “Y me dijeron ‘mejor 9 es Roger Martínez’. ¿Qué pasó? No vinieron ninguno de los dos“, remató inmediatamente después Rafael Di Zeo.

En definitiva, no es el primer protagonista importante del Mundo Boca que no solo no le cierra las puertas a Miguel Borja sino todo lo contrario. De esta manera, al menos en la previa, el Colibrí tiene buenos pergaminos y es bienvenido en Brandsen 805. De hecho, el propio colombiano podría tomarlo como una “revancha” futbolera y relanzar su carrera en el clásico rival de su club.

