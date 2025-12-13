Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

“Borja es el nueve que necesita Boca, es el próximo Batistuta”

Desde su polémica declaración, el colombiano que transita sus últimos días como jugador de River recibió elogios desde el Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja, delantero colombiano de River que no descartó pasar a Boca
© GettyMiguel Borja, delantero colombiano de River que no descartó pasar a Boca

En las últimas horas, el fútbol argentino está inmerso en una nueva polémica tras las inesperadas declaraciones de Miguel Borja, donde no descartó ponerse la camiseta de Boca en el futuro inmediato. Mientras transita sus últimos días como jugador de River, el colombiano dejó abierta la puerta y sorprendió al ambiente. Ahora el protagonista que opinó al respecto fue Rafael Di Zeo.

El líder la barrabrava del Xeneize fue una voz autorizada más que se refirió a una eventual llegada del Colibrí al club de la ribera. Lejos de rechazar la oportunidad por todavía pertenecer y haber jugado los últimos años en la vereda opuesta, el histórico referente de la tribuna manifestó cuál es su postura. Además, se dio el lujo de revelar una anécdota que refleja su pensamiento sobre el ‘9’.

Lo cierto es que en una entrevista telefónica con el canal de streaming Carnaval, Rafa no titubeó al hacer referencia al goleador que se va libre del Millonario en apenas unos días. “Yo ya lo hubiera comprado a Borja. Es el 9 que necesita Boca. Sería el próximo Batistuta“, sentenció Di Zeo ni bien escuchó la pregunta sobre si estaba abierto a la posibilidad de que el colombiano arribe al club.

Miguel Borja, en su etapa en River ante Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Miguel Borja, en su etapa en River ante Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Esta frase tan contundente dejó boquiabiertos a todos por la tremenda comparación que hizo con el mítico atacante que marcó un antes y un después en el fútbol argentino y representó la azul y oro en 1990-1991. “Lo dejaron ir ellos, lo echaron, problema de ellos. No es el que pibe se fue“, añadió segundos más tarde el reconocido líder de la segunda bandeja de La Bombonera.

Incluso, hasta se tomó unos segundos para revelar una anécdota. “Hace un tiempo atrás, mirando un partido donde jugaba Borja para la Selección de Colombia, yo dije ‘ese es el 9 que tiene que comprar Boca’“, sostuvo en primera instancia. “Y me dijeron ‘mejor 9 es Roger Martínez’. ¿Qué pasó? No vinieron ninguno de los dos“, remató inmediatamente después Rafael Di Zeo.

Publicidad
Tweet placeholder
Qué pasa si Racing y Estudiantes de La Plata empatan por la final del Torneo Clausura 2025

ver también

Qué pasa si Racing y Estudiantes de La Plata empatan por la final del Torneo Clausura 2025

En definitiva, no es el primer protagonista importante del Mundo Boca que no solo no le cierra las puertas a Miguel Borja sino todo lo contrario. De esta manera, al menos en la previa, el Colibrí tiene buenos pergaminos y es bienvenido en Brandsen 805. De hecho, el propio colombiano podría tomarlo como una “revancha” futbolera y relanzar su carrera en el clásico rival de su club.

DATOS CLAVE

  • Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors, se mostró completamente a favor del posible fichaje de Miguel Borja, quien recientemente se desvinculó de River Plate.
  • Di Zeo fue categórico en su apoyo al delantero colombiano: “Yo ya lo hubiera comprado a Borja. Es el 9 que necesita Boca. Sería el próximo Batistuta“.
  • El líder de la barra responsabilizó a River por la situación de Borja: “Lo dejaron ir ellos, lo echaron, problema de ellos. No es el que pibe se fue“.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Los 2 exfutbolistas que fueron sancionados junto con Rafa Di Zeo y otros barras de Boca
Boca Juniors

Los 2 exfutbolistas que fueron sancionados junto con Rafa Di Zeo y otros barras de Boca

Boca hoy: la lesión de Rojo, sanción a Rafael Di Zeo y el desperfecto en el avión rumbo a Paraguay
Boca Juniors

Boca hoy: la lesión de Rojo, sanción a Rafael Di Zeo y el desperfecto en el avión rumbo a Paraguay

El Gobierno Nacional oficializó una sanción sin precedentes contra Rafa Di Zeo y otros barras de Boca
Boca Juniors

El Gobierno Nacional oficializó una sanción sin precedentes contra Rafa Di Zeo y otros barras de Boca

Quién es el árbitro de Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Quién es el árbitro de Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo