Jugador por jugador: los puntajes de los futbolistas de Boca vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize luego del encuentro ante los brasileños.

Álvaro Montero (7): Otro gran partido del colombiano, cada vez más adaptado al arco de Boca. Una atajada clave en cada tiempo para mantener la valla en cero. Determinante.

Leandro Lozano (6): Firme en la marca y criterioso para pasar al ataque. Buen rendimiento del uruguayo que le ganó la pulseada a Gorosito.

Lautaro Di Lollo (6): Correcto partido del 2 de Boca, que siempre es una garantía por la vía aérea y ganó prácticamente todos los duelos defensivos por abajo. Además, se mostró muy seguro con la pelota.

Facundo Herrera (6.5): Otro partido serio de Jagger, que sigue demostrando que sigue jugando como para que no lleguen refuerzos en su posición. Buenos quites en el primer tiempo y firme para marcar a Calleri. Confiable.

Lautaro Blanco (6): Con mayor o menor influencia ofensiva, el 3 de Boca es una garantía. Muy sólido para marcar y un centro clave para el gol que definió el partido. Juega casi todos los partidos y siempre lo hace bien.

Santiago Ascacibar (5): Llegó con lo justo luego de pasar varios días con fiebre y se notó. Menos despliegue del habitual y poca influencia en ataque y en defensa. Sin desentonar, tuvo un discreto encuentro.

Publicidad

Leandro Paredes (6): Pese a no haber brillado y a seguir justo desde lo físico, el campeón del mundo tiene destellos que mejoran a Boca. Más allá de alguna imprecisión, tuvo varios pases clave en ofensiva. Abrió bárbaro las piernas para generar el ataque del gol.

Tomás Belmonte (4): El peor de Boca en el primer tiempo, con algunas pérdidas que pudieron salirle caro al equipo. En el segundo tiempo jugó ordenado, más atento a la marca que a las situaciones de ataque.

Alan Velasco (7): Después de un primer tiempo encerrado en la banda derecha, el Vasco lo mandó a jugar a la izquierda con la cancha de frente y levantó considerablemente. Generó peligro y hasta pudo haber hecho su gol desde afuera del área.

Publicidad

Miguel Merentiel (6.5): Venía haciendo un discreto partido y apareció para anotar un gol que puede ser clave en la serie. Luego de un arranque de semestre con poco gol, el uruguayo sigue de racha.

Leonel Flores (5): Le costó el primer tiempo jugando en la izquierda, perdiendo prácticamente todos los duelos ofensivos. En el segundo tiempo, sobre la derecha, levantó. Aún así, hoy no fue su noche.

Sebastián Villa (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.

Enner Valencia (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.