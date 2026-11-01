Qué pasa con Boca y River en la Tabla Anual, las copas y playoffs con cada resultado del Superclásico

El Xeneize y el Millonario se juegan mucho más que tres puntos a dos fechas del cierre de la temporada regular.

Boca y River se medirán en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. A partir de las 15 horas, los dos clubes más populares del país se verán las caras en La Bombonera en un duelo que tiene mucho más que tres puntos en juego. Una vez concluido el encuentro, solamente quedará una fecha para el cierre de la temporada regular, donde se definen los cruces del playoffs, la clasificación a las copas de 2027 y quién se consagra campeón de Liga al quedarse con la Tabla Anual.

El panorama de Boca

SI BOCA GANA EL SUPERCLÁSICO

Tabla Anual: alcanzaría los 60 puntos, superaría a Rosario Central y quedaría líder.

alcanzaría los 60 puntos, superaría a Rosario Central y quedaría líder. Playoffs: llegaría a los 30 puntos en la Zona A y quedaría segundo, por lo que se vería las caras contra el séptimo de la Zona B, que hoy en día es Sarmiento.

llegaría a los 30 puntos en la Zona A y quedaría segundo, por lo que se vería las caras contra el séptimo de la Zona B, que hoy en día es Sarmiento. Clasificación a las copas: con 60 puntos en la anual se asegura su clasificación a la Copa Libertadores 2027 independientemente de lo que suceda en la final de la Copa Sudamericana.

Boca va por los tres puntos en el Superclásico. (Foto: Getty).

SI BOCA EMPATA EL SUPERCLÁSICO

Tabla Anual: una igualdad en el Superclásico lo ubicaría con 58 puntos, uno menos que Rosario Central.

una igualdad en el Superclásico lo ubicaría con 58 puntos, uno menos que Rosario Central. Playoffs: llegaría a 28 puntos, al igual que Vélez, pero por tener una peor diferencia de gol se quedaría en el tercer puesto y enfrentaría al sexto de la Zona B, que hoy en día es Barracas Central.

llegaría a 28 puntos, al igual que Vélez, pero por tener una peor diferencia de gol se quedaría en el tercer puesto y enfrentaría al sexto de la Zona B, que hoy en día es Barracas Central. Clasificación a las copas: con 58 unidades en la Tabla Anual no se asegura su lugar en la zona de Copa Libertadores ya que dependerá del resultado de Argentinos Juniors (57 puntos) y quedaría solo dos puntos encima de Vélez a una fecha del cierre.

SI BOCA PIERDE EL SUPRECLÁSICO

Tabla Anual: de caer ante River, Boca se quedaría con 57 puntos, dos menos que Rosario Central y con los mismos que Argentinos Juniors, que el lunes jugará su partido de la fecha 15.

de caer ante River, Boca se quedaría con 57 puntos, dos menos que Rosario Central y con los mismos que Argentinos Juniors, que el lunes jugará su partido de la fecha 15. Playoffs: quedaría con 27 unidades en el tercer puesto -puede ser superado por Defensa y Justicia y Lanús) y se vería las caras contra el sexto de la Zona A, que hoy en día es Barracas Central.

quedaría con 27 unidades en el tercer puesto -puede ser superado por Defensa y Justicia y Lanús) y se vería las caras contra el sexto de la Zona A, que hoy en día es Barracas Central. Clasificación a las copas: con 57 puntos se mantendría en zona de clasificación a la Libertadores, aunque podría ser superado por Argentinos Juniors y se jugaría todo en la última fecha.

*Cabe aclarar que Boca podría conseguir su boleto a la Copa Libertadores 2027 en caso de ganar el Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana

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El panorama de River

SI RIVER GANA EL SUPERCLÁSICO

Tabla Anual: de superar a Boca, el Millonario alcanzará los 55 puntos y quedará en la quinta posición de la Tabla Anual, a cuatro puntos de Rosario Central.

de superar a Boca, el Millonario alcanzará los 55 puntos y quedará en la quinta posición de la Tabla Anual, a cuatro puntos de Rosario Central. Playoffs: un triunfo lo dejaría con 26 unidades en la Zona B, eso no lo haría escalar posiciones, quedaría cuatro y en los octavos de final se vería las caras ante Lanús, el quinto de la Zona A.

un triunfo lo dejaría con 26 unidades en la Zona B, eso no lo haría escalar posiciones, quedaría cuatro y en los octavos de final se vería las caras ante Lanús, el quinto de la Zona A. Clasificación a las copas: con 55 puntos, el Millonario quedará a dos unidades y dos puestos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores y todo se definirá en la última fecha.

El Millonario quiere sumar de a tres para acomodarse en las tablas. (Foto: Getty).

SI RIVER EMPATA EL SUPERCLÁSICO

Tabla Anual: una igualdad en el Superclásico lo ubicaría con 53 puntos, solamente superaría a Independiente Rivadavia -por diferencia de gol- y quedaría séptimo.

una igualdad en el Superclásico lo ubicaría con 53 puntos, solamente superaría a Independiente Rivadavia -por diferencia de gol- y quedaría séptimo. Playoffs: llegaría a los 24 puntos, se mantendría en el cuartos lugar y en los playoffs se vería las caras con el quinto de la Zona A, que hoy en día es Lanús.

llegaría a los 24 puntos, se mantendría en el cuartos lugar y en los playoffs se vería las caras con el quinto de la Zona A, que hoy en día es Lanús. Clasificación a las copas: con 53 puntos quedaría muy lejos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027, pero quedaría casi asegurada su clasificación a la Copa Sudamericana.

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SI RIVER PIERDE EL SUPERCLÁSICO

Tabla Anual: se mantendría con 52 puntos, quedaría octavo en la Tabla Anual, aunque nadie podría superarlo, al menos en esta fecha.

se mantendría con 52 puntos, quedaría octavo en la Tabla Anual, aunque nadie podría superarlo, al menos en esta fecha. Playoffs: se quedaría con 23 puntos y podría ser superado por Belgrano. En caso de caer al quinto puesto, los de Núñez jugarían los octavos en condición de visitante ante el cuarto de la Zona A, que hoy en día es Defensa y Justicia.

se quedaría con 23 puntos y podría ser superado por Belgrano. En caso de caer al quinto puesto, los de Núñez jugarían los octavos en condición de visitante ante el cuarto de la Zona A, que hoy en día es Defensa y Justicia. Clasificación a las copas: sería prácticamente imposible que clasifique a la Libertadores 2027, necesitará ganar en la última fecha y esperar a que se liberen cupos. Igualmente, quedaría casi sellada su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

*River puede acceder a la Copa Libertadores 2027 sin depender de la Tabla Anual, para eso deberá ganar el Torneo Clausura.

La Tabla Anual 2026

Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Estudiantes LP – 46 puntos Defensa – 46 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Talleres – 38 puntos Tigre – 36 puntos Racing – 36 puntos Newell’s – 36 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

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Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Boca (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez (2°A) – Sarmiento (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026