Este domingo, a partir de las 15 horas, el país se paraliza. Boca recibirá a River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura en lo que promete ser un partido intenso en el que los dos se juegan mucho. Los de Núñez quieren asegurar su lugar en playoffs y acercarse a la Libertadores 2027, mientras que el Xeneize quiere volver a la cima de la Tabla Anual.
Bolavip propuso un juego para los hinchas con una encuesta en la que había que elegir un jugador por puesto entre los jugadores de Boca y de River, como si fuera el famoso “pan y queso”. Con más de dos mil votos en cada una de las posiciones, fueron siete los jugadores del Xeneize que se impusieron y cuatro del Millonario.
La votación, caso por caso
Álvaro Montero 56% | 44% Santiago Beltrán
Leandro Lozano 39% | 61% Gonzalo Montiel
Lautaro Di Lollo 84% | 16% Lucas Martínez Quarta
Lautaro Di Lollo. (Foto: Getty).
Boca vs. River: alineaciones, dónde ver, historial, y cómo llegan al Superclásico por el Torneo Clausura 2026
Facundo Herrera 49% | 51% Nicolás Otamendi
Lautaro Blanco 71% | 29% Marcos Acuña
Santiago Ascacibar 60% | 40% Tobías Andrada
Leandro Paredes 90% | 10% Lucas Silva
Milton Delgado 65% | 35% Tomás Galván
Alan Velasco 19% | 81% Thiago Almada
Thiago Almada. (Foto: Getty).
Leonel Flores 42% | 58% Ángel Correa
Miguel Merentiel 78% | 22% Lucas Beltrán
El once ideal del Superclásico, según la encuesta de Bolavip
En base a los resultados de la encuesta de Bolavip, el once ideal del Superclásico es: Álvaro Montero; Gonzalo Montiel, Lautaro Di Lollo, Nicolás Otamendi, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Thiago Almada; Ángel Correa y Miguel Merentiel.
Las posiciones del Torneo Clausura
DATOS CLAVE
- Boca y River jugarán el Superclásico este domingo a las 15 horas por el Clausura.
- Bolavip armó el once ideal del clásico con más de dos mil votos por puesto.
- Siete futbolistas de Boca y cuatro de River integraron el equipo elegido en la encuesta.