El Xeneize recibirá al Millonario en La Bombonera a partir de las 15 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Este domingo, a partir de las 15 horas, el país se paraliza. Boca recibirá a River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura en lo que promete ser un partido intenso en el que los dos se juegan mucho. Los de Núñez quieren asegurar su lugar en playoffs y acercarse a la Libertadores 2027, mientras que el Xeneize quiere volver a la cima de la Tabla Anual.

Bolavip propuso un juego para los hinchas con una encuesta en la que había que elegir un jugador por puesto entre los jugadores de Boca y de River, como si fuera el famoso “pan y queso”. Con más de dos mil votos en cada una de las posiciones, fueron siete los jugadores del Xeneize que se impusieron y cuatro del Millonario.

La votación, caso por caso

Álvaro Montero 56% | 44% Santiago Beltrán

Leandro Lozano 39% | 61% Gonzalo Montiel

Lautaro Di Lollo 84% | 16% Lucas Martínez Quarta

Lautaro Di Lollo. (Foto: Getty).

Facundo Herrera 49% | 51% Nicolás Otamendi

Lautaro Blanco 71% | 29% Marcos Acuña

Santiago Ascacibar 60% | 40% Tobías Andrada

Leandro Paredes 90% | 10% Lucas Silva

Milton Delgado 65% | 35% Tomás Galván

Alan Velasco 19% | 81% Thiago Almada

Thiago Almada. (Foto: Getty).

Leonel Flores 42% | 58% Ángel Correa

Miguel Merentiel 78% | 22% Lucas Beltrán

El once ideal del Superclásico, según la encuesta de Bolavip

En base a los resultados de la encuesta de Bolavip, el once ideal del Superclásico es: Álvaro Montero; Gonzalo Montiel, Lautaro Di Lollo, Nicolás Otamendi, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Thiago Almada; Ángel Correa y Miguel Merentiel.

Las posiciones del Torneo Clausura

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