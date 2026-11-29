Todos los detalles relacionados con la resolución de la serie entre el Xeneize y el Lobo, por los cuartos de final del certamen doméstico.

Las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina ya tienen tres clasificados: Independiente, River Plate y Rosario Central, quienes dejaron en el camino a Vélez Sarsfield, Instituto de Córdoba y Barracas Central, respectivamente.

Naturalmente, a los cuartos de final de la actual edición del propio certamen doméstico le queda un enfrentamiento. Más precisamente, el que este domingo pone frente a frente a Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera de Buenos Aires.

Con el duelo asegurado entre el Rojo y el Millonario, el Canalla espera para conocer a su rival en las semifinales del Torneo Clausura. En medio de ese panorama, el Xeneize y el Lobo están dispuestos a dejarlo todo para conseguir el último boleto a disposición.

Qué pasa si Boca y Gimnasia empatan

Así las cosas, no es un detalle menor que, si los comandados tácticamente por Rodolfo Arruabarrena y los encabezados estratégicamente por Ariel Pereyra no se sacan diferencias al cabo de los 90 minutos regulares, la resolución se trasladará hasta el tiempo suplementario.

Paralelamente, si la paridad entre Boca y Gimnasia continúa después de finalizados los mencionados tiempos de 15 minutos cada uno, el último clasificado para las semifinales del Torneo Clausura se terminará resolviendo en los penales.

El cuadro del Torneo Clausura