La AFA designó al juez de 41 años para el cruce en La Bombonera, que define al último clasificado a las semifinales.

Este domingo por la noche, Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el duelo de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se juega en La Bombonera, comienza a las 20:30 horas y es transmitido a través de la pantalla de ESPN Premium. En ese sentido, este compromiso es crucial y es dirigido por Darío Herrera.

Un dato importante a tener en cuenta es que fue uno de los argentinos que estuvo en la Copa del Mundo 2026. Por otro lado, el oriundo de Andacollo, en la Provincia de Neuquén, en Primera División dirige desde 2013. A lo largo de la última década, el árbitro de 41 años estuvo a cargo de partidos de alto voltaje y también sumó experiencia internacional.

Darío Herrera, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que Darío Herrera dirige Boca – Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Junto a él como sus principales colaboradores y jueces de línea están Pablo González y Adrián Delbarba. A su vez, el cuarto hombre en caso de emergencia es Maximiliano Macheroni. A cargo de la tecnología están Germán Delfino (VAR) y Diego Verlota (AVAR).

A lo largo de su carrera, Herrera dirigió a Boca en 44 oportunidades, donde cosechó 23 victorias, 12 empates y 9 derrotas. Además, le mostró 121 tarjetas amarillas y 13 expulsiones. La última vez que estuvo presente fue en el empate contra Gimnasia de Mendoza (2-2) y anterior a eso dirigió el Superclásico del primer semestre, con triunfo por 1-0 con gol de Leandro Paredes.

Darío Herrera, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

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En contraparte, el colegiado arbitró a Gimnasia y Esgrima en otras 36 ocasiones. En ese lapso de compromisos, el Lobo acumuló 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas, además de mostrarle 94 amonestaciones y 11 tarjetas rojas, a lo largo de todas las veces que comandó los cotejos del elenco de La Plata. Así las cosas, ahora será el encargado de impartir Justicia.

El equipo arbitral del partido