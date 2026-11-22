Todos los detalles relacionados con la resolución del encuentro entre el Millonario y el Granate en caso de igualdad.

Este domingo, en el Estadio Monumental de Núñez, River Plate y Lanús se encuentran frente a frente en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Un duelo totalmente decisivo para el futuro de ambos en el certamen doméstico.

Sucede que el Millonario y el Granate miden fuerzas en un partido único, por lo que el vencedor se clasificará para los cuartos de final de la actual edición del mencionado certamen doméstico, mientras que el perdedor quedará automáticamente eliminado.

Cabe recordar que los comandados estratégicamente por Leonardo Ponzio acudieron a esta instancia del Torneo Clausura luego de culminar en el cuarto lugar del Grupo B, mientras que los dirigidos por Mauricio Pellegrino lo hicieron tras finalizar en el quinto escalón del Grupo A.

¿Alargue y penales si hay empate?

Así las cosas, existe la posibilidad de que River y Lanús no logren sacarse diferencias al cabo de los 90 minutos regulares. Si eso sucede, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno para conocer al ganador. Y, si la paridad persiste, el pasaje se dirimirá en los penales.

El cuadro del Torneo Clausura