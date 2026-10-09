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Torneo Clausura

River afuera de todo y Boca no pudo subirse a la cima: así está la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura en plena fecha 12

Inició la jornada 12 del certamen local con tres partidazos que movieron por completo las tablas. Y todavía resta un compromiso.

Boca no pudo subirse a la cima: la tabla anual y los cruces del Clausura en plena fecha 12
© GettyBoca no pudo subirse a la cima: la tabla anual y los cruces del Clausura en plena fecha 12

Este viernes comenzó la fecha 12 del Torneo Clausura con cuatro partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.

En el primer turno, Sarmiento volvió a prenderse a la pelea al vencer por 3 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata. El Tiburón, en cambio, desperdició una chance clave para soñar con la permanencia. Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán no se sacaron diferencias en La Plata y empataron 1 a 1. Luego, en un partidazo, Boca e Instituto empataron 2 a 2 en Córdoba.

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Por último, desde las 21:45, Unión recibirá a Defensa en otro partido importante para la definición de todas las tablas. A continuación, cómo están los cruces y la tabla anual.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)
Rosario Central (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Vélez Sarsfield (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Argentinos Juniors (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Huracán (5°B)

Boca Juniors (2°A) – Ind. Rivadavia (7°B)
Sarmiento (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Rosario Central – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  8. Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Estudiantes LP – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. River Plate – 42 puntos
  11. Lanús – 41 puntos
  12. Huracán – 41 puntos
  13. Independiente – 41 puntos
  14. Defensa – 40 puntos
  15. Sarmiento – 38 puntos
  16. Barracas Central – 36 puntos
  17. Gimnasia (M) – 36 puntos
  18. Unión – 34 puntos
  19. Talleres – 34 puntos
  20. San Lorenzo – 33 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Atlético Tucumán – 28 puntos
  25. Banfield – 28 puntos
  26. Platense – 26 puntos
  27. Central Córdoba – 25 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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