River afuera de todo y Boca no pudo subirse a la cima: así está la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura en plena fecha 12

Este viernes comenzó la fecha 12 del Torneo Clausura con cuatro partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.
En el primer turno, Sarmiento volvió a prenderse a la pelea al vencer por 3 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata. El Tiburón, en cambio, desperdició una chance clave para soñar con la permanencia. Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán no se sacaron diferencias en La Plata y empataron 1 a 1. Luego, en un partidazo, Boca e Instituto empataron 2 a 2 en Córdoba.
Por último, desde las 21:45, Unión recibirá a Defensa en otro partido importante para la definición de todas las tablas. A continuación, cómo están los cruces y la tabla anual.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)
Rosario Central (4°B) – Lanús (5°A)
Belgrano (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Vélez Sarsfield (3°A) – Gimnasia LP (6°B)
Lado derecho de la llave
Argentinos Juniors (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Huracán (5°B)
Boca Juniors (2°A) – Ind. Rivadavia (7°B)
Sarmiento (3°B) – Newell’s (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 42 puntos
- Lanús – 41 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Independiente – 41 puntos
- Defensa – 40 puntos
- Sarmiento – 38 puntos
- Barracas Central – 36 puntos
- Gimnasia (M) – 36 puntos
- Unión – 34 puntos
- Talleres – 34 puntos
- San Lorenzo – 33 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Banfield – 28 puntos
- Platense – 26 puntos
- Central Córdoba – 25 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO