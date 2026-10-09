River afuera de todo y Boca no pudo subirse a la cima: así está la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura en plena fecha 12

Inició la jornada 12 del certamen local con tres partidazos que movieron por completo las tablas. Y todavía resta un compromiso.

Este viernes comenzó la fecha 12 del Torneo Clausura con cuatro partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.

En el primer turno, Sarmiento volvió a prenderse a la pelea al vencer por 3 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata. El Tiburón, en cambio, desperdició una chance clave para soñar con la permanencia. Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán no se sacaron diferencias en La Plata y empataron 1 a 1. Luego, en un partidazo, Boca e Instituto empataron 2 a 2 en Córdoba.

Por último, desde las 21:45, Unión recibirá a Defensa en otro partido importante para la definición de todas las tablas. A continuación, cómo están los cruces y la tabla anual.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)

Rosario Central (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Vélez Sarsfield (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Argentinos Juniors (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Huracán (5°B)

Boca Juniors (2°A) – Ind. Rivadavia (7°B)

Sarmiento (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos Lanús – 41 puntos Huracán – 41 puntos Independiente – 41 puntos Defensa – 40 puntos Sarmiento – 38 puntos Barracas Central – 36 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Banfield – 28 puntos Platense – 26 puntos Central Córdoba – 25 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026