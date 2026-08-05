Boca ganó un duelo directo y se acercó a la Libertadores 2027: así está la Tabla Anual

El Xeneize sumó tres puntos ante Estudiantes, otro aspirante a las primeras posiciones en el acumulado.

Boca Juniors se puso al día en el Torneo Clausura 2026 al enfrentar y vencer a Estudiantes de La Plata por el duelo pendiente de la Fecha 2. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize se impuso por la mínima con el gol de Santiago Ascacíbar en el primer tiempo.

Con este resultado, el club de la Ribera logró acomodarse en las tablas y convertir su mal arranque en el torneo en uno irregular, con bases para seguir mejorando. Pero los tres puntos obtenidos este miércoles también lo ayudan en la Tabla Anual, uno de los objetivos más importantes de este semestre.

Es que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena ganaron un cruce directo entre equipos aspirantes a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Con el triunfo, Boca igualó la línea de Estudiantes de La Plata, con 34 unidades, y quedó solo a 3 puntos del tercer lugar, el último que obtiene un obleto al principal certamen de CONMEBOL.

Hasta el momento, Independiente Rivadavia lidera en el acumulado que también contempla el Torneo Apertura 2026. Cabe recordar que el líder de esta tabla no solo clasifica a la Libertadores, sino que también se consagra campeón anual y obtiene un pasaje para la Supercopa Internacional.

GOL DE ASCACÍBAR AL PINCHA



Santiago Ascacíbar marcó el 1-0 y pidió perdón para su anterior equipo.



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Así está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 38 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 37 puntos – COPA LIBERTADORES Estudiantes – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA Boca Juniors – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Barracas Central – 30 puntos River Plate – 30 puntos Talleres – 29 puntos Lanús – 27 puntos

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