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Torneo Clausura

Cómo quedan Boca y River en la tabla anual y en los cruces de playoffs: minuto a minuto

Con el Superclásico como el evento del día, varios partidos moverán las posiciones de todas las tablas del fútbol argentino.

El trofeo del Fútbol Argentino.
© GettyEl trofeo del Fútbol Argentino.

Este domingo se disputarán cuatro compromisos del Torneo Clausura, con el Superclásico como el encuentro más importante del día y de la fecha 15 en sí. Al tratarse de la anteúltima jornada del certamen local, cada punto cuenta para la definición de la tabla anual, los cruces de playoffs y las zonas.

Además del BocaRiver, jugarán este domingo equipos que están en la pelea por clasificar a las copas y a playoffs como Belgrano ante Barracas Central, Newell’s frente a Unión y Lanús frente a Gimnasia de Mendoza.

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Así están las cosas antes del Superclásico.

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Estudiantes LP – 46 puntos
  12. Defensa – 46 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Talleres – 38 puntos
  21. Tigre – 36 puntos
  22. Racing – 36 puntos
  23. Newell’s – 36 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Vélez (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Boca (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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