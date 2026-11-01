Cómo quedan Boca y River en la tabla anual y en los cruces de playoffs: minuto a minuto

Este domingo se disputarán cuatro compromisos del Torneo Clausura, con el Superclásico como el encuentro más importante del día y de la fecha 15 en sí. Al tratarse de la anteúltima jornada del certamen local, cada punto cuenta para la definición de la tabla anual, los cruces de playoffs y las zonas.
Además del Boca – River, jugarán este domingo equipos que están en la pelea por clasificar a las copas y a playoffs como Belgrano ante Barracas Central, Newell’s frente a Unión y Lanús frente a Gimnasia de Mendoza.
Así están las cosas antes del Superclásico.
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Defensa – 46 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Talleres – 38 puntos
- Tigre – 36 puntos
- Racing – 36 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Vélez (3°A) – Barracas Central (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)
Boca (2°A) – Sarmiento (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)