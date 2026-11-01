Cómo quedan Boca y River en la tabla anual y en los cruces de playoffs: minuto a minuto

Con el Superclásico como el evento del día, varios partidos moverán las posiciones de todas las tablas del fútbol argentino.

Este domingo se disputarán cuatro compromisos del Torneo Clausura, con el Superclásico como el encuentro más importante del día y de la fecha 15 en sí. Al tratarse de la anteúltima jornada del certamen local, cada punto cuenta para la definición de la tabla anual, los cruces de playoffs y las zonas.

Además del Boca – River, jugarán este domingo equipos que están en la pelea por clasificar a las copas y a playoffs como Belgrano ante Barracas Central, Newell’s frente a Unión y Lanús frente a Gimnasia de Mendoza.

Así están las cosas antes del Superclásico.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Estudiantes LP – 46 puntos Defensa – 46 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Talleres – 38 puntos Tigre – 36 puntos Racing – 36 puntos Newell’s – 36 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Vélez (3°A) – Barracas Central (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Defensa (4°A) – Belgrano (5°B)

Boca (2°A) – Sarmiento (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026