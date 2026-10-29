El arquero del Pirata habló en una entrevista y luego publicó una historia para retractarse por sus dichos.

En el título de Belgrano en el Torneo Apertura 2026, una de las figuras del equipo comandado por Ricardo Zielinski fue el arquero Thiago Cardozo, quien tuvo participación clave en semifinales ante Argentinos Juniors, en la que le atajó un penal a Enzo Pérez en la tanda.

Convocado a la Selección de Uruguay y atravesando un buen presente en el Pirata, el ex Unión habló en una entrevista con Dsports Radio, habló sobre su futuro, donde confesó que tiene el deseo de dar un nuevo paso en su carrera y así jugar en un gran del fútbol argentino.

“Me encantaría jugar en un grande de Argentina, es la meta. El tiempo dirá si es para mí, hoy me toca estar en Belgrano que es un equipo muy fuerte“, fueron las palabras del golero, que generaron polémica dentro de los hinchas del elenco cordobés, quienes lo criticaron en redes sociales.

Ante estas declaraciones y la repercusiones que tuvo, Cardozo se pronunció en sus redes sociales, en donde pidió disculpas a los hinchas. Además, afirmó que está enfocado en la institución, en la que buscará seguir ganando títulos, así como también disputar la próxima Copa Libertadores.

“Quiero aclarar lo sucedido a partir de mis últimas declaraciones en DSports Radio. Siento que mis palabras se malinterpretaron y entiendo el enojo y el malestar que pudieron generar en la gente”, comentó el uruguayo en su cuenta de Instagram, a través de una historia.

Y agregó: “Estoy muy feliz en Belgrano, algo que vengo diciendo desde hace mucho, incluso en la misma y tengo un gran respeto por el club, por su gente y por lo que significa en mi carrera. Lamento que mis dichos se hayan interpretado de una manera que no refleja lo que siento ni mi compromiso con esta institución”.

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La historia de Thiago Cardozo.

Los números de Thiago Cardozo en Belgrano

Desde su llegada al elenco cordobés a mediados del año pasado, el arquero uruguayo de 30 años lleva disputados un total de 53 partidos, en los que recibió 43 goles y mantuvo su arco en cero en 24 oportunidades. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4800 minutos en cancha.

Datos clave

Thiago Cardozo , arquero campeón con Belgrano en 2026, pidió disculpas públicas a los hinchas.

, arquero campeón con Belgrano en 2026, pidió disculpas públicas a los hinchas. El golero uruguayo acumula 53 partidos oficiales, 43 goles recibidos y 24 vallas invictas.

acumula 53 partidos oficiales, 43 goles recibidos y 24 vallas invictas. Declaró a DSports Radio su deseo de jugar a futuro en un grande argentino.