Alineaciones de Central Córdoba y Lanús para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Central Córdoba y Lanús se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Alfredo Terrera por el Torneo Clausura. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Central Córdoba recibe a Lanús este domingo 8 de noviembre desde las 19:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Alfredo Terrera. Central Córdoba viene de caer 0-2 ante Platense y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de empatar 1-1 con Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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