Alineaciones de Central Córdoba y Lanús para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Central Córdoba recibe a Lanús este domingo 8 de noviembre desde las 19:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Alfredo Terrera. Central Córdoba viene de caer 0-2 ante Platense y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de empatar 1-1 con Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Central Córdoba y Lanús
Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Fernando Martínez, Darío Cáceres, Tiziano Ramirez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido, Leonardo Sequeira, Matías Vera, Michael Santos, Marco Iacobellis, Diego Barrera. DT: Juan Carlos Roldán.
Lanús (4-2-3-1): Nahuel Losada, Tomás Guidara, Sasha Marcich, Raúl Loaiza, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Eduardo Salvio, Felipe Peña Biafore, Allan Wlk, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.
Suplentes de Central Córdoba: Lautaro Amarelle, Lucas Bernabéu, Yuri Casermeiro, Martín Cuitiño, Kevin Ibañez, Leonardo Marchi, Santiago Javier Noguera Jurevicius, Federico Rodríguez, Ignacio Santillán, Javier Vallejos, Ignacio Ávila.
Suplentes de Lanús: Benjamín Acosta, Ramiro Carrera, Thiago Laplace, Gonzalo Lobos, Tomás López, Nicolás Morgantini, Franco Petroli, Gonzalo Pérez, Mateo Ramírez, Facundo Sánchez, Yoshan Valois, Franco Watson.
Bajas y ausentes de Central Córdoba y Lanús
Central Córdoba:
- Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Felipe Aguilar (lesión de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Álex Martín (expulsión)
- Isma Ruiz (ausencia)
- Alejandro Maciel (expulsión)
Lanús:
- Matías Sepúlveda (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Agustín Cardozo (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- José Canale (esguince de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Agustín Medina (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
La previa de Central Córdoba y Lanús: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 19:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Alfredo Terrera
- Historial: 12 cruces — Central Córdoba ganó 3, Lanús ganó 3 y empataron 6
- Último antecedente: 24/04/2026: Lanús 0-0 Central Córdoba