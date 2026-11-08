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Torneo Clausura

Alineaciones de Central Córdoba y Lanús para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Central Córdoba y Lanús se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Alfredo Terrera por el Torneo Clausura. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Central Cordoba vs. Lanus, Torneo Clausura
Central Cordoba vs. Lanus, Torneo Clausura

Central Córdoba recibe a Lanús este domingo 8 de noviembre desde las 19:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Alfredo Terrera. Central Córdoba viene de caer 0-2 ante Platense y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de empatar 1-1 con Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Central Córdoba y Lanús

Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Fernando Martínez, Darío Cáceres, Tiziano Ramirez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido, Leonardo Sequeira, Matías Vera, Michael Santos, Marco Iacobellis, Diego Barrera. DT: Juan Carlos Roldán.

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Lanús (4-2-3-1): Nahuel Losada, Tomás Guidara, Sasha Marcich, Raúl Loaiza, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Eduardo Salvio, Felipe Peña Biafore, Allan Wlk, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.

Suplentes de Central Córdoba: Lautaro Amarelle, Lucas Bernabéu, Yuri Casermeiro, Martín Cuitiño, Kevin Ibañez, Leonardo Marchi, Santiago Javier Noguera Jurevicius, Federico Rodríguez, Ignacio Santillán, Javier Vallejos, Ignacio Ávila.

Suplentes de Lanús: Benjamín Acosta, Ramiro Carrera, Thiago Laplace, Gonzalo Lobos, Tomás López, Nicolás Morgantini, Franco Petroli, Gonzalo Pérez, Mateo Ramírez, Facundo Sánchez, Yoshan Valois, Franco Watson.

Bajas y ausentes de Central Córdoba y Lanús

Central Córdoba:

  • Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Felipe Aguilar (lesión de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Álex Martín (expulsión)
  • Isma Ruiz (ausencia)
  • Alejandro Maciel (expulsión)

Lanús:

  • Matías Sepúlveda (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Agustín Cardozo (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • José Canale (esguince de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Agustín Medina (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

La previa de Central Córdoba y Lanús: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 19:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Alfredo Terrera
  • Historial: 12 cruces — Central Córdoba ganó 3, Lanús ganó 3 y empataron 6
  • Último antecedente: 24/04/2026: Lanús 0-0 Central Córdoba
Redacción Bolavip
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