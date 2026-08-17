Vélez 1-0 Defensa y Justicia EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: gol de Lanzini

En el cierre de la quinta fecha, el Fortín juega para recuperar la cima de la Zona A ante un Halcón que quiere prenderse arriba.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia se ven las caras este lunes en el marco de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Desde las 19.15, el encuentro se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto necesita la victoria para superar a Instituto en la cima de la Zona A. Del otro lado, los de Florencio Varela quieren ganar para igualar la línea del Fortín como escoltas en su grupo.

El gol de Lanzini para Vélez: 1-0

LANZINI CONVIRTIÓ EL GOL MÁS RÁPIDO DEL CLAUSURA



El ex River sacó un gran remate que se metió contra el palo derecho de Borgogno y puso el 1-0 para Vélez a los 4' ante Defensa y Justicia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/hAlLpAosl7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2026

Minuto a minuto

La opinión del hincha de Vélez sobre la llegada de Almada a River

🗣️ "ES COMO UNA TRAICIÓN que Thiago Almada juegue en River".



El hincha de Vélez opina. pic.twitter.com/PRpCY9UxfI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 17, 2026

Las formaciones de Vélez y Defensa y Justicia

VÉLEZ: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Dilan Godoy

Publicidad

DEFENSA Y JUSTICIA: Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Domingo Blanco; y Leandro Fernández.

Los árbitros de Vélez vs. Defensa y Justicia

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Bresba

La tabla del Torneo Clausura 2026