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TORNEO CLAUSURA

Vélez 1-0 Defensa y Justicia EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: gol de Lanzini

En el cierre de la quinta fecha, el Fortín juega para recuperar la cima de la Zona A ante un Halcón que quiere prenderse arriba.

Vélez enfrenta a Defensa en Liniers.
© GettyVélez enfrenta a Defensa en Liniers.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia se ven las caras este lunes en el marco de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Desde las 19.15, el encuentro se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto necesita la victoria para superar a Instituto en la cima de la Zona A. Del otro lado, los de Florencio Varela quieren ganar para igualar la línea del Fortín como escoltas en su grupo.

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Las formaciones de Vélez y Defensa y Justicia

VÉLEZ: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Dilan Godoy

DEFENSA Y JUSTICIA: Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Domingo Blanco; y Leandro Fernández.

Los árbitros de Vélez vs. Defensa y Justicia

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Manuel Girett
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Sebastián Bresba

La tabla del Torneo Clausura 2026

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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