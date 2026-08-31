La historia de Lionel Messi en la Selección Argentina

Tras 20 años, el capitán le puso punto final a su carrera con la Albiceleste, con la que ganó cinco títulos.

Tras 20 años y romper distintos récords, Lionel Messi decidió ponerle punto final a su trayectoria en la Selección Argentina, con la que se consagró campeón del mundo en 2022, así como también ganó dos Copa América, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y la Finalissima.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró una carta que escribió el 21 de julio, el capitán argentino informó que ya no jugará más para el elenco comandado por Lionel Scaloni, por lo que así le puso punto final a una historia que ni el mejor guionista pudo escribir.

Sus inicios en la Selección Argentina

Su debut con la Albiceleste se dio en las juveniles, con un amistoso en la Sub 20 en cancha de Argentinos Juniors, en donde se dio el gusto de marcarle un gol a Paraguay en la goleada 8 a 0 en junio de 2004, cuando tan solo tenía 18 años. Un año después, con esta categoría se consagró campeón del mundo, siendo Botín de Oro y MVP del certamen.

Ese mismo año, en 2005, tuvo su estreno con la mayor, aunque no fue el esperado. El 17 de agosto ingresó en un amistoso ante la Selección de Hungría y al minuto vio la tarjeta roja luego de que el árbitro vio que le pegó un manotazo a un futbolista rival para sacarselo de encima.

Messi expulsado ante Hungría es consolado por Sorín.

Para el 2006, con apenas 18 años se metió en la lista de Pekerman para disputar el Mundial de Alemania, en el que convirtió un gol en la victoria ante Serbia y Montenegro por 6 a 0. Allí además vivió su primera frustración, ya que no ingresó en cuartos de final, instancia en la que el equipo quedó eliminado ante Alemania.

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La primera final perdida, el oro olímpico y la 10

Ya asentado como titular en la Albiceleste, Messi fue parte del subcampeonato de la Copa América 2007, en la que Argentina perdió 3 a 0 con Brasil en la final. Este fue su primer torneo como la máxima figura del equipo, y allí se destacó con dos goles y una asistencia en 6 partidos.

Tan solo un año después tuvo su primera gran satisfacción con el seleccionado argentino. Tras recibir el permiso de Pep Guardiola y Barcelona, formó parte del equipo que se quedó con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias, una de ellas, en la final.

Messi celebra junto al Kun Agüero el oro olímpico.

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Después de este certamen, y con el anuncio de la salida de Juan Román Riquelme de la Selección, en 2009 tuvo un nuevo desafío: portar la 10 de la Selección Argentina, dorsal utilizado por Diego Armando Maradona, con quien se lo comparaba y quien lo dirigió en esa etapa.

El Mundial de Brasil, las tres finales perdidas y la renuncia de 2016

Ya como capitán de la Albiceleste desde 2011, año en el que fue local en la Copa América y recibió una lluvia de críticas por el rendimiento del equipo en ese certamen, Messi llegó al Mundial de Brasil 2014 en uno de sus mejores momentos de su carrera, en búsqueda de quedarse con este certamen.

Con un furioso inicio, marcando en los tres primeros partidos, Leo llevó al equipo comandado por Sabella a jugar la gran final del mundo frente a Alemania, pero nuevamente su suerte fue esquiva, ya que perdió 1 a 0 en el tiempo suplementario con el gol de Mario Gotze. En este torneo, fue elegido como el MVP.

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En los siguientes dos años fue por revancha en la Copa América 2015 y 2016. En la primera el equipo desfiló, pero no pudo con Chile en la final y cayó por penales. Este mismo resultado obtuvo en la segunda, en el MetLife de New Jersey, donde anunció su primer retiro de la Selección.

Messi lamenta su penal errado ante Chile.

“Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, era lo que más deseaba y no se me dio. Creo que ya está. Creo que es una decisión tomada, es lo que siento ahora y lo que pienso. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y bueno, encima me toca errar el penal y era importante hacerlo para tomar diferencia. Hoy me tocó errarlo, así que ya está”, fueron sus palabras en zona mixta.

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Meses más tarde, cambió este parecer, y con un cambio de look, regresó al equipo que era comandado por el Patón Bauza para disputar las Eliminatorias. Su regreso estuvo más que a la altura, con goles convertidos ante Uruguay y Colombia, en las victorias de la Albiceleste.

La clasificación agónica a Rusia 2018 y la temprana eliminación

Ya con Jorge Sampaoli como entrenador, Messi vivió las Eliminatorias más difíciles de su carrera y tuvo que ponerse el equipo al hombro para lograr la clasificación. Llegó la última fecha, y Argentina estaba obligada a ganarle a Ecuador como visitante para meterse en el Mundial.

Al primer minuto de juego, la Tri se puso en ventaja, por lo que el panorama de la Albiceleste era cada vez más negro, hasta que apareció el 10. Primero, con una pared con Ángel Di María, luego con una gran jugada personal, y finalmente con una sutileza, marcó un triplete que le dio la victoria y clasificación a su equipo.

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Messi celebra su triplete ante Ecuador.

En la Copa del Mundo, la dinámica del plantel fue la misma, Messi inició el certamen con un penal errado ante Islandia y solo marcó un gol, que fue un golazo, frente a Nigeria en la fase de grupos. En octavos de final, el campeón Francia los eliminó al vencerlos por 4 a 3.

La era dorada de la mano de Scaloni

Con Scaloni al mando y un recambio importante a nivel generacional, Messi se preparó para una nueva Copa América en Brasil. Allí el equipo cambió de sensaciones tras perder con Colombia en el debut, y cayó en semifinales ante el local en un partido polémico, en el que el capitán argentino explotó ante el arbitraje. Esto le valió una sanción, y casualmente fue expulsado ante Chile en el partido por el tercer puesto.

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Dos años más tarde, en el mismo país, tuvo su segunda gran alegría con la Albiceleste. En la Copa América de 2021, en la que dio una arenga emotiva que fue viral, la Selección venció 1 a 0 a Brasil en la final y de esta manera cortó una racha de más de 28 años sin ganar un título. Desde allí inició una era dorada para el 10.

Lionel Messi celebra su primera Copa América con Argentina.

En 2022 tocó el cielo con las manos. Primero, en Wembley, Argentina bailó a Italia y le ganó 3 a 0, por lo que se quedó con la última edición de la Finalissima, certamen que junta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa.

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Meses más tarde, en Qatar terminó de cumplir su sueño y ganó el Mundial con la Albiceleste capitaneando al equipo. Siete goles en siete partidos, convirtiendo en todas las fases del torneo fueron sus números para aportarle al equipo de Lionel Scaloni. En la final abrió el marcador con un gol de penal, metió otro en el tiempo suplementario y también convirtió en la tanda, ejecutando con mucha categoría.

Messi, campeón del mundo y mejor jugador del certamen.

En 2024, ganó su último título con la Selección, en una final más que emotiva ante Colombia. En la Copa América de ese año, fue reemplazado con lágrimas en los ojos a causa de un esguince de tobillo. Lautaro Martínez, quien ingresó por él, marcó el gol de la victoria y se lo dedicó.

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Su último Mundial, con récords históricos

Si bien no pudo levantar la última Copa del Mundo, en la que cayó en la final ante España, nuevamente Messi dejó su nombre escrito en las páginas más importantes de la historia. Llegó a ser el máximo anotador histórico de este certamen hasta que fue superado por Mbappé, así como también fue el primer futbolista en anotar en todas las instancias de la Copa del Mundo.

Lionel Messi celebra la clasificación a la final del Mundial 2026.

Con más de 20 años de convocatorias, cientos de partidos disputados y siendo el máximo goleador histórico, Messi le puso punto final a su extensa y exitosa carrera en la Selección Argentina, en la que cumplió su sueño y el de miles de hinchas que lo siguieron durante esta etapa.

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Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

En total fueron 207 partidos a lo largo de su carrera con la Selección Argentina. En los mismos convirtió 125 goles y aportó 68 asistencias, por lo que es el máximo goleador histórico. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades en 17.120 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Copa América 2021 y 2024, los Juegos Olímpicos 2008, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.