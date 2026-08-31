Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

En 20 años con la mayor, el capitán rompió distintos récords y ganó cinco títulos. A continuación, un repaso estadístico de su trayectoria.

Desde su debut en la mayor en agosto de 2005, hasta su retiro de la misma luego del Mundial 2026, Lionel Messi no solo se convirtió en el jugador más importante de la Selección Argentina, sino que también rompió distintos récords tanto a nivel goles como en presencias.

En cuanto a partidos con la camiseta de la Albiceleste, Messi es quien más veces vistió la celeste y blanca. En total fueron 207 partidos a lo largo de 20 años, teniendo en cuenta tanto competencias internacionales como también distintos amistosos disputados en las fechas FIFA. Esto le permitió además, ser el jugador con más finales disputadas, con 11.

Por el lado goleador, es el máximo anotador histórico de la Selección Argentina. En estos 207 partidos disputados, Messi convirtió 125 goles, por lo que le saca casi 70 goles de diferencia a Gabriel Batistuta, quien aparece en la segunda colocación, con 56 tantos.

Dentro de esta marca goleadora, es el jugador con más goles convertidos en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, con 36 tantos. En total le sacó siete tantos de ventaja a su escolta, Luis Suárez, quien llegó a 29 con la Selección de Uruguay.

Además de esto, su aporte como asistidor también es para destacarlo. Con la Albiceleste se encargó de dar 68 pases de gol, por lo que se convirtió en el máximo asistidor histórico. De esta manera, aportó un total de 193 tantos a lo largo de sus 20 años en el equipo.

Tal fue la importancia de Messi en la Selección, que más allá de estos aportes, es el futbolista con más partidos ganados en la historia del seleccionado. De los 207 encuentros que disputó, consiguió la victoria en 148, sin sumar distintos triunfos a través de tandas de penales.

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Por otro lado, en cuanto a la Copa del Mundo y sus participaciones con la Albiceleste, fueron seis convocatorias, por lo que se transformó en el primer jugador en disputar seis ediciones de este certamen. En el mismo, logró dos Balones de Oro y es el máximo ganador de la historia.

Dentro de este certamen, además de esto, es el argentino con más goles (21 y segundo máximo goleador histórico en general), así como también el máximo asistidor (12 y primero en la tabla histórica). Todo esto lo logró en 34 partidos disputados, siendo así también el futbolista con más presencia en la competencia.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

En cuanto a su palmarés, Messi se consagró campeón de cinco torneos distintos. Los mismos son:

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

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