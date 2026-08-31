Celia Cuccittini recordó a Jorge tras el retiro de Messi de la Selección Argentina: “Pasó todo junto”

Se revelaron las primeras palabras de la madre del astro luego de anunciar su adiós con la camiseta albiceleste.

Este lunes 31 de agosto llegó el día menos esperado: Lionel Messi anunció su retiró de la Selección Argentina. Luego de 20 años vistiendo la camiseta albiceleste y una Copa del Mundo bajo el brazo, el capitán decidió dar un paso al costado y no continuar representando al país. En medio ese contexto, Celia María Cuccittini rompió el silencio…

Lionel Messi y su madre Celia Cuccittini. (Getty Images)

Cabe recordar que, a los 68 años y en un sanatorio de la ciudad de Rosario, el sábado 8 de agosto falleció Jorge Messi después de transitar una larga y complicada enfermedad, lo que generó un quiebre en la vida del astro. Además, pocas semanas antes, Argentina perdió la final del mundo ante España, la sexta edición que disputó el ’10’.

Lo cierto es que, en un diálogo exclusivo con Intrusos en América TV, su madre habló tras el anuncio de Lionel y recordó a su esposo. “El papá siempre decía: ¿qué voy a hacer cuando no juegue más?“, confesó Celia recordando las palabras de Jorge. No conforme con esa revelación, pocos segundos más tarde agregó: “Y pasó todo junto, increíble“.

Lionel Messi, junto a su madre Celia y su padre Jorge.

En otro mensaje que sacaron a la luz durante el programa, la madre de Messi abrió su corazón. “Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes“, sentenció Celia en un extracto que emocionó a varios de los presentes. Sin embargo, recalcó cuál es el objetivo primordial y soltó: “Pero lo importante es que él sea feliz“.

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“Sigo llorando, aunque ya lo sabíamos estamos toda la familia muy tristes. Lo importante es que él sea feliz. El papá siempre decía ‘que voy a hacer cuando no juegue más’ y pasó todo junto”



Las palabras de Celia, luego del retiro de Messi de la Selección Argentina. Soy lágrimas pic.twitter.com/Y3V50d92cn — Scalonados (@Scalonados) August 31, 2026

El emocionante anuncio de Lionel Messi

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.