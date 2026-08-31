Tras más de dos décadas, la Pulga anunció que deja la Albiceleste mediante un posteo en sus redes sociales que pone la piel de gallina.

Este lunes, los amantes del fútbol recibieron la noticia que no querían que llegue nunca: Lionel Messi anunció su retirada de la Selección Argentina. El mejor jugador de todos los tiempos explicó que le costó mucho tomar la decisión, se mostró agradecido con sus compañeros, con la gente y con su familia, pero entendía que ya no tenía nada más por dar y tuvo su último gran gesto de capitán: ponderó a las generaciones que vienen.

Tras anunciarlo en sus redes sociales, compañeros de la Selección, la cuenta oficial de la Selección Argentina, la de los clubes del fútbol argentino, el sitio oficial del Balón de Oro y el mundo del fútbol en general se tomó su tiempo para agradecerle al 10 por su entrega con la camiseta de la Albiceleste.

El mundo del fútbol le agradece a Messi por su aporte a la Selección Argentina

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El anuncio de Messi en sus redes sociales

A través de una publicación en sus redes sociales, la Pulga compartió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

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Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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