Boca hoy: se va Zeballos, se recuperaron dos jugadores y más

Se terminó una de las novelas del mundo Boca. Finalmente, Exequiel Zeballos no se marchará libre, sino que será transferido al Monza de Italia por poco más de 4 millones de euros. Al mismo tiempo, el plantel se prepara para enfrentar a Vélez y Arruabarrena recuperó a dos futbolistas.

Zeballos jugará en Monza

Inesperado giro de 180° alrededor del futuro de Exequiel Zeballos. El futbolista de Boca Juniors dejará Buenos Aires para unirse al fútbol italiano en una transferencia que finalmente no será rumbo al Parma. Monza se queda con sus servicios en un acuerdo que incluirá cláusulas que pueden favorecer a los xeneizes en próximas ventas por parte del futbolista argentino.

Hasta hace algunas horas todo parecía indicar que el futuro del Changuito Zeballos estaba en Parma. Parecía ser el destino indicado para continuar su carrera lejos de La Bombonera tras las diferentes charlas que se dieron con el directivo Juan Román Riquelme. Fabrizio Romano confirma la aparición del Monza y un acuerdo verbal que ya se tiene para incorporar al futbolista de solo 24 años.

La formación que diagrama Arruabarrena para Boca vs. Vélez

Luego del triunfo agónico ante Lanús, Boca ya cambió el chip y piensa en enfrentar a Vélez el próximo miércoles en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. En ese sentido y a raíz de distintas novedades, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para diagramar la formación que saldrá desde el arranque.

En primer lugar, vale resaltar que Leandro Paredes vuelve a ser titular. El capitán del Xeneize ya dejó atrás la molestia en el isquiotibial que lo marginó ante Recoleta y Racing. De hecho, aunque acelerando el proceso de recuperación, disputó 30 minutos frente al Granate, que fueron claves en la rehabilitación y es por eso que será de la partida.

Arruabarrena recupera a dos futbolistas para el partido ante Vélez

El próximo miércoles, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca inicia una seguidilla que será clave para determinar el desarrollo del segundo semestre al enfrentarse a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina y así definir el último boleto a la próxima instancia, en donde ya espera Racing.

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De cara a este importante compromiso, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, recibió una buena noticia debido a que recuperó a dos futbolistas importantes, que se sumaron a los entrenamientos junto al resto del plantel y podrán ser parte de la delegación que viaje a Córdoba.

Sebastián Zunino será el árbitro de Boca vs. Vélez

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca y Vélez se miden en búsqueda de un lugar en la próxima instancia, en donde ya espera Racing que hizo lo propio al vencer por la mínima a Belgrano de Córdoba.

De cara a este encuentro, la organización del certamen oficializó a los árbitros encargados de impartir justicia. El designado finalmente fue Sebastián Zunino, uno de los colegiados más jóvenes de los que se desempeñan en la máxima categoría del fútbol argentino.