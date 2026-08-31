La Pulga anunció que deja la Albiceleste mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, la decisión la tomó el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial.

Finalmente llegó ese día que nadie quería: Lionel Andrés Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, anunció que se retira de la Selección Argentina. A sus 39 años y, tras sufrir la dura pérdida de su padre, la Pulga tomó la decisión y la comunicó a través de sus redes sociales. En la misma se podía ver una carta a mano, la cual fue escrita el pasado 21 de julio, dos días después de caer por 1 a 0 en la final del Mundial ante España.

En su comunicado, Lionel Messi informa que le dolió tomar la decisión, pero sabiendo que el retiro del fútbol profesional no está tan lejos, quiso hacerlo ahora. Por otro lado, tuvo su último gran gesto de capitán al ponderar a los chicos que vienen detrás.

Ante semejante anuncio, la prensa del mundo tomó nota de la decisión de Lionel Messi y los principales portales deportivos del mundo ya tienen al tema en portada. Sin lugar a dudas, es una de las noticias más importantes del año y por eso es lógico que la prensa de afuera se haga eco del retiro del mejor jugador del mundo de su selección.

Así reflejaron los medios del mundo la decisión de Lionel Messi

As – España

Marca – España

Mundo Deportivo – España

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Ovación, El País – Uruguay

Daily Mail – Inglaterra

Corriere dello sport – Italia

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Gazzetta dello sport – Italia

Redgol – Chile

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Ge Globo – Brasil

L´Equipe – Francia

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Así anunció Messi su retiro de la Selección Argentina

A través de una publicación en sus redes sociales, la Pulga compartió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

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Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

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*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

DATOS CLAVE

Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina a los 39 años.

anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina a los 39 años. Lionel Messi comunicó su decisión mediante una carta escrita el pasado 21 de julio.

comunicó su decisión mediante una carta escrita el pasado 21 de julio. La Selección Argentina disputó su último partido con Messi cayendo 1 a 0 ante España.