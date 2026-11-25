El juvenil de Vélez rompió el silencio desde Qatar tras su llamativa decisión de cara al Mundial Sub-17.

Kiki Ramos rompió el silencio sobre su elección de jugar para Haití. El juvenil de Vélez había sido noticia meses atrás por su convocatoria a la Selección Argentina, pero a principios de noviembre fue noticia por su decisión de disputar el Mundial Sub-17 con Los Granaderos.

Esta situación provocó algunas críticas en su contra, pero no fue hasta este miércoles 25 de noviembre que Kiki Ramos rompió el silencio y explicó el motivo de su decisión en exclusiva con Bolavip.

Kiki Ramos explicó por qué eligió Haití por sobre Argentina

Bolavip tuvo la oportunidad de hablar mano a mano con Kiki Ramos desde Qatar y el joven atacante manifestó: “Me veía muy difícil representar el Mundial con Argentina y me llegó la oportunidad de representarlo con Haití. Obvio que fue una decisión difícil, mi sueño siempre fue jugar con la Selección Argentina“.

“Creo que jugar un Mundial… todos hubieramos dicho que sí, así que me vine para acá para jugar con Haití”, cerró Kiki en su diálogo con Bolavip tras la eliminación de su país en el certamen.

Resultados de Haití en el Mundial Sub-17

Haití 1-3 Francia

Haití 1-4 Uruguay

Haití 1-2 Arabia Saudita (Kiki Ramos hizo el gol de su selección)

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